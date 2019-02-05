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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA/ Fotoğraflar: Arşiv
05.02.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

‘Avrupa hedeflerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor’

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‘Avrupa hedeflerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor’

Almanya’nın ilk azınlık siyasi oluşumu Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Avrupa Parlamentosu seçimleri aday tanıtımı toplantısında konuştu. Yıldız, “Avrupa kendi ideallerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor. Dünya politikasında öngörüldüğü gibi rol alamıyor” dedi.

ALMANYA’NIN Köln kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri aday tanıtım toplantısında, çoğunluğu Türk olmak üzere göçmen kökenlilerden oluşan 40 kişilik aday listesi tanıtıldı. Parti olarak AP seçimleri için hazır olduklarını belirten Yenilik ve Adalet Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, özellikle Avrupa’da yaşayan göçmen kökenlilerin temsilcisi olacaklarını ifade etti. AP’ye girmenin stratejik bir önemi olduğunu vurgulayan Yıldız, “Biz artık Avrupa’dayız. Biz Avrupalıyız. Avrupa’nın bir parçasıyız ve tabii ki Avrupa’nın geleceği için tüm Avrupalılar ile birlikte çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

‘GÜÇLÜ BİR AVRUPA İÇİN YOLA ÇIKTIK’
Avrupa’nın hedeflerinden sapmaya başladığının altını çizen Yıldız, “Avrupa kendi ideallerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor. Dünya politikasında öngörüldüğü gibi rol alamıyor. Bir gün Amerika’nın ertesi gün Rusya’nın şamar oğlanı gibi bir yandan bir yana sürükleniyor ve maalesef hiçbir yerde sözünü geçiremiyor. Biz böyle bir Avrupa istemiyoruz” dedi. Avrupa’nın ideallerine dönmesi gerektiğini belirten Yıldız, güçlü bir Avrupa ve dolayısıyla güçlü bir Almanya’yı yeniden oluşturmak için yola çıktıklarını kaydetti. Yıldız, “Avrupa, merkeze insanı alarak insan onurunu, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, adalet içinde ve tüm azınlıkları da kapsayan insan haklarının sancağını tekrar açmalıdır. Biz bunun için Avrupa’ya geldik. Biz bunun için Avrupa’dayız.” dedi.

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