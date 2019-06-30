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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.06.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

AÜ mezunlarına Köln Başkonsolosluğu’nda diploma töreni

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AÜ mezunlarına Köln Başkonsolosluğu’nda diploma töreni

Almanya’da Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarından mezun olanlar diplomalarını Köln Başkonsolosluğu rezidansında aldı.

ANADOLU Üniversitesi () Batı Avrupa Programları 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Almanya’nın Köln kentinde yapıldı.
Köln Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteden mezun olanlara diplomalarını takdim etti. Çomaklı, Batı Avrupa ülkelerinde 33 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatarak, bugün uzaktan eğitim hizmetlerinin meyvelerini topladıklarını söyledi.

AÜ mezunlarına Köln Başkonsolosluğu’nda diploma töreni

DİJİTAL EĞİTİM PLANI
Eğitim imkanı bulamayan herkesi açıköğretim imkanlarından yararlanmaya davet eden Çomaklı, dijitalleşmenin dünyada önemli bir ivme kazandığına vurgu yaptı ve “Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var” dedi.
Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Anadolu Üniversitesini hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezun olan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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