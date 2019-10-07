Attığı golü taraftarın birasıyla kutladı
Mbaye Diagne, Belçika liginde attığı golü bir taraftarın birasını elinden alıp içerek kutladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, kendi liginde yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Mavi Siyahlılar, 9. haftada kendi sahalarında ağırladıkları Gent'i 4-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürürken takımın son golünü transfer döneminin son gününde Sarı Kırmızılılar'dan kiralanan Mbaye Diagne kaydetti.
DİAGNE'DEN TARTIŞILAN GOL SEVİNCİ
Club Brugge formasıyla başarılı bir grafik çizen Mbaye Diagne, attığı golü bir taraftarın birasını elinden alıp içerek kutladı
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