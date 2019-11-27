ATM’yi havaya uçurdular
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Düsseldorf yakınlarındaki Heiligenhaus’da bir bankaya ait ATM hırsızlar tarafından havaya uçuruldu.
OLAY, salı günü sabaha karşı patlama sesiyle uyanan çevredekilerin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Bir tanığın ifadesine göre kendi aralarında Türkçe konuştukları iddia edilen soyguncular olay yerinden motosikletle kaçtı. Hırsızların ne kadar parayı alıp kaçtıkları henüz tespit edilemedi ancak polis yerde çok sayıda banknot buldu.
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