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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
07.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

ATİB’den cami saldırganlarını yakalamayan ülkelere eleştiri

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ATİB’den cami saldırganlarını yakalamayan ülkelere eleştiri

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Batı ülkelerinde özellikle son dönemde Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra camilere yönelik artan saldırılara dikkati çekerek, ilgili ülkelerin, bu saldırganları yakalayıp cezai yaptırımlar uygulamamalarını eleştirdi.

ALMANYA’nın Köln kentindeki ATİB Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Durmuş Yıldırım, geçen yılı değerlendirip 2019 hedeflerini anlattı. 2018’de camilerle birlikte Türk kurum ve kuruluşlarına yönelik baskı ve saldırıların arttığını ifade eden Yıldırım, Avrupa ve Almanya’da son yıllarda gelir dağılımındaki bozuklukların topluma yansıdığını, bu olumsuz durumdan ise en fazla Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun etkilendiğini söyledi.
Batı ülkelerinde özellikle son dönemlerde Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra camilere yönelik artan saldırılara değinen Yıldırım, şunları söyledi:
“İstenilirse, üzerine düşülürse saldırganların yakalanabileceği kanaatindeyim. Bu kadar olaydan sonra faillerin yakalanmaması ya da yakalanıp arka taraftan bırakılması doğru değil. Zaten bu konuda caydırıcı cezalar da mevcut değil. Maalesef bu davaların üzerine gidilmiyor ve bence gidilmeli. Arzu edilirse bizim bildiğimiz, istihbaratı güçlü olan, kimin ne yaptığını gayet iyi bilen Almanya, her şahsın nereden gelebileceğini çok iyi biliyor ve takip ediyor. Maalesef bu işler (cami saldırıları) savsaklanıyor diye düşünüyoruz.”

KÜLTÜRÜNÜ KAYBEDEN YOK OLUR
“ATİB olarak üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri, ana dil Türkçenin korunması. Özellikle içinde yaşadığımız farklı kültür coğrafyasında mutlaka kültürümüzü korumalıyız. Kültürünü kaybeden milletler, toplumlar yok olur diye düşünüyoruz. Burada yaşayan gençlerimiz, toplumumuz mutlaka içinde yaşadığımız ülkenin dilini en iyi şekilde bilmelidir. Burada gençlerimiz, çocuklarımız ana dilinden daha iyi bir şekilde Almancayı konuşuyorlar, çünkü buranın okullarında okuyorlar. Bununla birlikte herkes bilir ve takdir eder ki, bir dil bilen iki insan gibidir. O açıdan kendi ana dilini de bilmesi gayet doğaldır. Ana dil Türkçenin ve kültürümüzün muhafaza edilmesini çok önemsiyoruz. Dilin iletişim aracı olmakla birlikte bir kültürün ana unsuru olduğunu düşünüyoruz. Biz Almanya’yı çok iyi öğrenirken, ana dilimiz Türkçenin de unutulmamasını istiyoruz. Aileler de evlerinde mutlaka çocuklarına ana dillerini öğretmeliler. Biz de cemiyet olarak dernek ve camilerimizde din derslerimizle birlikte Türkçe derslerine katkı sunarak, burada dilimizin korunmasını da çok büyük derecede önemsediğimizi belirtmek istiyorum.”

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