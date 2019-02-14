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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: FACEBOOK
14.02.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

ATİB Genel Başkanı Yıldırım: Memnuniyet verici ama yetmez

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ATİB Genel Başkanı Yıldırım: Memnuniyet verici ama yetmez

Terör örgütü PKK ile bağlantılı Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin faaliyetlerinin yasaklanmasıyla ilgili konuşan Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı (ATİB) Durmuş Yıldırım, memnuniyet verici olarak nitelendirdi ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

ALMANYA’DA faaliyet gösteren terör örgütü PKK kontrolündeki bütün kuruluşların kapatılması gerektiğine dikkat çeken Durmuş Yıldırım, “Son günlerde Almanya’nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir ancak yeterli değildir. Yasaklı terör örgütü olmasına rağmen PKK militanları ve onlara bağlı dernekler her türlü faaliyeti yıllardan beri Alman polisinin gözleri önünde yapmaya devam ediyor” dedi.

‘BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI’
İçişleri Bakanlığının yasakladığı PKK bağlantılı iki şirketin buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Yıldırım, terör örgütüne karşı atılan bu ilk adımın devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, Türkiye’ye karşı yıllardır silahlı eylem yapmaya devam eden bir terör örgütünün Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki bütün dernekleri ve yan kuruluşlarının kapatılmasını beklediklerini vurguladı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise “Almanya tarafından terör örgütü PKK ile bağlantılı iki yayınevinin yasaklanması kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu olumlu adıma rağmen temel beklentinin terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesi olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi: “Ancak temel beklentimiz aranan terör örgütü mensuplarının ülkemize iadesi, PKK’nın Almanya’daki mal varlıklarının dondurulması, örgütün Almanya’da finansman sağlama ve militan devşirme çalışmalarının durdurulması, örgütle bağlantılı diğer dernek ve kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesi, sembol yasağının tam olarak uygulanması gibi haklı ve meşru taleplerimizin karşılanması yönünde diğer etkili adımların bir an önce atılmasıdır.”

25 MİLYON EURO’DAN FAZLA PARA TOPLAMIŞ
Almanya iç istihbarat birimi olan Anayasa Koruma Teşkilatının 2017 raporundaki PKK’nın yapılanmasının anlatıldığı bölümde, 2017’de 14 bin olan PKK yanlısının sayısının 500 artarak 14 bin 500’e ulaştığı ifade edilmişti. Aynı raporda, PKK’nın Almanya’da 14 milyon, Avrupa çapında ise 25 milyon Euro’dan fazla para topladığı da belirtilmişti. Terör örgütünün ayrıca Almanya’da günlük gazetesi de bulunduğu vurgulanmıştı.

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