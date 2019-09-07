Atatürk’ümüzü Berlin’de de görmek istiyoruz

‘DÖRT Efsane Çevreci-Mustafa Kemal Atatürk, Manisa Tarzanı, Halikarnas Balıkçısı, Hayrettin Karaca’ başlıklı bir kitap yazan ve kısa bir süre önce kurulan ‘Yürüyen Köşk Derneği’ (YKD) başkanlığını üstlenen Metin Erdoğan, bir hayli dertliydi.

“Berlin’deki Madame Tussauds Müzesi’nde niye Atatürk’ümüzün balmumu heykeli yok?” diyerek isyan ediyordu.

Tam bir Atatürk sevdalısı olan Metin Erdoğan’la konuşurken aklıma 13 Aralık 2017 tarihinde Hürriyet’te yayınlan ‘Atatürk’ün adı Berlin’de de olsun’ başlıklı yazım geldi.

O yazımın bir bölümü şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi dünyanın çeşitli kesimlerinde caddelere, sokaklara, meydanlara, okullara verilmiş.

Atatürk heykelleri, büstleri ve anıtları da var birçok ülkede.

Peru’nun başkenti Lima’da Atatürk büstü var.

Yeni Zelanda’nın Tarekana Körfezi’nde Atatürk anıtı var.

Avustralya’nın Sidney kentindeki Hyde Park’ta Atatürk anıtı var.

Belçika’nın Cheratte beldesinde bir meydana Place Atatürk (Atatürk Meydanı) adı verilmiş.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi var.

İtalya’nın başkenti Roma’da bir bulvara Büyük Mustafa Kemal Atatürk adı verilmiş.

Hatta bir de Atatürk anıtı yaptırılmış.

Altına da “Yurtta barış, dünyada barış” yazılmış.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde de ‘Mustafa Kemal Atatürk-Yurtta barış, dünyada barış’ yazılı bir anıt bulunmakta.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te Atatürk büstü var.

Avustralya’nın Albany beldesinde Atatürk heykeli var.

Japonya’nın Kuşimoto beldesinde de Atatürk heykeli var.

Şili’nin başkenti Santiogo’daki bir parkta Atatürk rölyefi, Küba’nın başkenti Havana’daki Plaza de Armas parkında Atatürk heykeli var.

İsrail’in Yehud kentinde Atatürk anıtı var.

Hem de altında “Türk milleti ve Türkiye’yi seven İsrail halkı sana ebediyen minnettar kalacaktır” yazılmış.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington’un tanınmış meydanlarından Sheridan Circle’da Atatürk heykeli var.

Azerbaycan’da, Hindistan’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da ve daha birçok ülkede de Atatürk heykeli, anıtı, büstü ve Atatürk ismi verilmiş caddeler, sokaklar, meydanlar, okullar var.

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Berlin’de Türkenstrasse (Türkler Sokağı), Dardenellenstrasse (Çanakkale Sokağı), Gallipoliweg (Gelibolu Yolu) gibi cadde ve sokak isimleri var.

Ama Atatürk ismi taşıyan bulvar da yok, sokak da yok, cadde de yok.

Atatürk anıtı da yok, heykeli de yok, büstü de yok.

Oysa ki, başkent Berlin’de yarıdan fazlası Alman vatandaşı Türk kökenli 250 binden fazla insan yaşamaktadır.

İşte bu insanlar Atatürk’lerini Berlin’de de görmek istiyorlar.

Evet, biz ‘Atatürk’ümüzü’ Berlin’de de görmek istiyoruz.

İşte Metin Erdoğan da, Atatürk’ümüzü Berlin’de de görmek istiyordu.

Tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan Unter den Linden caddesi üzerindeki Madame Tussauds’da Atatürk’ün balmumu heykelinin bulunmamasını garipsediğini söylüyordu.

“Müze ile yazışmalarım oldu. Önce ‘Atatürk’ün balmumu heykeli burada hiç sergilenmedi’ dediler. Müzede çektirdiğim fotoğrafı gönderince konuyu inceleyip, ‘Haklısınız, o heykel bize Londra’dan ödünç geldi ve iade ettik. İstek olursa tekrar sergileyebiliriz’ dediler” diyor Metin Erdoğan.

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Hatta Madame Tussaud Londra’daki Atatürk heykelinin danışmanlığını yapan Prof. Yılmaz Büyükerşen’le görüşmüş ve “İsterlerse Berlin’e de danışmanlık yaparım. Hatta elimdeki hazır bir Atatürk heykelini hediye bile ederim” sözü de almış.

Madame Tussauds Berlin’de yerli ve yabancı devlet adamlarından Otto von Bismarck’ın, Adolf Hitler’in, Konrad Adenauer’in, Willy Brandt’ın, Helmut Schmidt’in, Angela Merkel’in, Winston Churchill’in, John F. Kennedy’nin, Mihail Gorbaçov’un, Barack Obama’nın figürleri yer almakta.

Birçok sanatçının, müzisyenin yanısıra ünlü futbolculardan Lionel Messi, Jürgen Klinsmann, Mesut Özil ve Oliver Kahn’ın figürleri de.

“Birçok devlet adamının balmumu heykeli orada sergilenirken, yüzyılın devlet adamı seçilen Atatürk’ün heykeli yok. Bunu kabullenmek mümkün değil” diyerek adeta isyan ediyor Metin Erdoğan

Müze yetkilileri, “12 ay içinde ziyaretçilerden ve ziyaretçi olmayanlardan yoğun talep gelmesi halinde, Atatürk’ün heykelini sergilememiz mümkündür” demiş.

Metin Erdoğan, “Hepimize önemli görevler düşüyor. Başta Berlinli Türkler olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkler ve Türk kökenliler ‘Biz Atatürk’ümüzü görmek istiyoruz’ diyerek harekete geçmeliler.

‘Madame Tussauds Berlin, Unter der Linden 74, 10114 Berlin’ adresine mektup göndermeliler” diyor.

Ve “Ben gönderdim, siz de var mısınız?” diyor.