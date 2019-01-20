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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
20.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Atatürk Kupası'nı Mannheim Türkspor kazandı

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Atatürk Kupası'nı Mannheim Türkspor kazandı

Berlin Büyükelçiliği'nin himayesinde ve Almanya'daki başkonsoloslukların katkılarıyla düzenlenen 42'nci Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası sahibi Mannheim Türkspor oldu.

Berlin Büyükelçiliği’nin, Almanya’daki başkonsoloslukların katkılarıyla düzenlediği 42’nci Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası’nı Mannheim Türkspor oldu.

Almanya’daki Türk toplumu ve gençler arasında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın Karlsruhe Başkonsolosluğu bölgesi eleme maçları 19 Ocak Cumartesi günü oynandı. 42 yıldır ara vermeden devam eden tek konsolosluk olan Karlsruhe Başkonsolosluğu’nun görev bölgesini kapsayan ve Gu-Pforzheim Türkspor’un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı. Bu yıl Almanya genelinde ilk defa grup maçlarına Karlsruhe Başkonsolosluğu futbol takımı da katıldı. 19 Ocak Cumartesi günü Bertha-Benz-Halle Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayan karşılaaşmalar dört grup halinde saat 21.00’e kadar sürdü. Çekişmeli ve zevkli geçen maçlara Pforzheim halkı büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Kupasını Mannheim Türkspor kazandı

Düzenlenen turnuvada Mannheim Türkspor, Mosbach Türkspor’u 3-2 yenerek şampiyonluğu elde ederken 300 Euro para ödülünün de sahibi oldu. Mosbach Türkspor ise ikincilik kupasıyla birlikte 200 Euro para ödülü kazandı.Turnuvanın üçüncüsü Pforzheim Fatihspor oldu.

Mannheim Türkspor’un kupa ve para ödülünü takım kaptanı Kerim Öztürk’e takdim eden ve kupanın manevi önemine dikkati çeken Başkonsolosluk Spor Sorumlusu İlkay Kuyrukcu, “En büyük özelliği Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün adını taşıması. Sportif faaliyet olmasının ötesinde, Atatürk’ün ismini de yaşatıyor, toplumumuz arasında birlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyoruz” dedi.

Turnuvanın finalinin ise Berlin Büyükelçiliği himayesinde Berlin’de oynanması planlanıyor.

Atatürk Kupasını Mannheim Türkspor kazandı

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