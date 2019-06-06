Atatürk Kupası kuraları çekildi
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği himayesinde her yıl düzenlenen Atatürk Kupası futbol turnuvasının Münih Başkonsolosluğu bölgesinin kuraları çekildi. 9 Haziran’da yapılacak turnuvaya 10 takım katılacak.
MÜNİH Başkonsolosluk binasında yapılan kura çekimine 10 Türk futbol kulübünün temsilcisinin yanı sıra Başkonsolos Mehmet Günay ve muavin konsolos Gökay Özütürk katıldı. Başkonsolos Günay, turnuvanın Atatürk’ün adına yakışır bir şekilde centilmenlik ve spor ahlakı ile gerçekleşmesi dileğinde bulundu.
Kura çekimi sonrası davetlilere pasta ile yiyecek ve içecek ikram edildi. 9 Haziran’da FC Türkspor Garching Spor Kulübü’ne ait 2 futbol sahasında 20 dakikalık tek devre yapılacak turnuvada şu takımlar yarışacak:
A GRUBU
1- Anadolu Bayern
2 - Türkgücü Dingolfing
3 - SV İnt. Taufkirchen
4 - SV Akgüneyspor
5 - FC Grün-Weis Türkspor
B GRUBU
1 - FC İngolstadt Türkgücü
2 - FC Türkspor Garching
3 - SV Allachspor
4 - Vatanspor Freising
5 - SV İstiklalspor
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