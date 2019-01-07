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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
07.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Atatürk Kupası artık konsoloslukların inisiyatifinde

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Atatürk Kupası artık konsoloslukların inisiyatifinde

10 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan Atatürk Kupası finalleri, Berlin’de yapılmayacak. Temsilcilikler, bölgelerinde yeterli ilgi sağlanması durumunda Atatürk Kupası düzenleyebilecek. Hessen’deki Atatürk Kupası 13 Ocak Pazar günü yapılacak.

Almanya’daki Türkiye kökenli futbol kulüpleri ve bu kulüplerde oynayan gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Berlin Büyükelçiliği Atatürk Kupası, konsoloslukların inisiyatifine bırakıldı. 1977-2008 yılları arasında düzenlenen organizasyon, Berlin Büyükelçiliği’nin himayesinde 2018 yılında yeniden canlandırılmıştı. Atatürk Kupası’nın bölge elemelerine yüzden fazla takım katılmış, finale Türkspor Nürnberg (Güney Almanya), FC Wiesloch (Orta Almanya), Türkspor Bielefeld (Batı Almanya) ve Türkspor Wunstorf (Kuzey Almanya) kalmıştı. Berlin’de gerçekleşen finalde de Türkspor Wunstorf, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Wiesloch’a penaltı atışlarında 4-3 üstün gelerek şampiyon olmuştu. Atatürk Kupası’nın üçüncüsü ise Nürnberg’i 4-3 mağlup eden Bielefeld olmuştu.

Atatürk Kupası artık konsoloslukların inisiyatifinde

13 OCAK’TA HESSEN’DE
Frankfurt Türk Kültür Merkezi’nde Türk kulübü temsilcileriyle biraraya gelen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen’de Atatürk Kupası’nın 13 Ocak Pazar günü, Paul-Hindemith-Schule kapalı spor salonunda (Schwalbacher Str.71-77, 60326 Frankfurt am Main) saat 10.00’dan itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Frankfurt Başkonsolosluğu ve Frankfurt Türkgücü’nün organize ettiği salon turnuvasına FC İnt Neustadt, Frankfurt Saz Rock, FSC Eschborn, Limburg Osmanlıspor, Hanau Hilalspor, SV Mosaik Frankfurt, Türkgücü Frankfurt, Türkgücü Darmstadt, Türkgücü Rüsselsheim, Türkiyemspor Giessen, Türkgücü Friedberg, Weilburg 1985 katılacak. Oyunculara 21 yaş sınırı getiren kural da kaldırıldı.

REAL MADRİD’TE 3 FUTBOLCUMUZ VAR
Almanya’nın Türk futbolcu fabrikası olduğunu kaydeden temsilciler, “Real Madrid kadrosunda bizden üç futbolcunun birden olduğu dönemler oldu. 40 yıldır faaliyette olan takımlarımız var. Türk takımları hep birlikte altyapı oluşturabilir, üst ligdeki güçlü takımlarımızı destekleyebilir. Kendi tesislerimizi kurmadan sorunların önemli bölümünü çözemeyeceğiz. Sorunları ve çözümleri konuşmak için Türk takımları çalıştayı yapalım” dedi.

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