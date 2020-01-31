‘Askeri uçak Vuhan’a hareket etti’

MAAS, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin de yer aldığı askeri uçağın, salgının ortaya çıktığı Vuhan başta olmak üzere Hubey Eyaleti’ndeki kentlerde bulunan 100 Alman vatandaşını ülkeye getirmek için havalandığını duyurdu. Sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak 100 kişi, Almanya’ya ulaştıktan sonra Germersheim askeri üssünde hazırlanan bir bölümde karantina odasında gözlem altında tutulacak.