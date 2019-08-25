Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçiye 20 bin litre su dağıtıldı
Edirne Belediyesi, Türkiye’deki tatillerini tamamlayarak Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilere Kapıkule’de 20 bin litre su dağıttı.
AVRUPA’da yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye giden gurbetçilerin geri dönüşleri devam ediyor. Edirne’de yaşanan aşırı sıcaklar Kapıkule’de bekleyen gurbetçilere zor anlar yaşatırken, Edirne Belediyesi ülkeden çıkış için bekleyen gurbetçilere içme suyu dağıttı.
GURBETÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bekleyen gurbetçilere 20 bin litre su dağıtımı gerçekleştirildi.
Park alanında bekleyen gurbetçiler, aşırı sıcak altında kendilerine içme suyu desteği veren Edirne Belediyesi’ne teşekkür etti.
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