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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Aşırı sağın ‘göç öldürür’ filmini yayınlamayan ZDF’i mahkeme haklı buldu

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Aşırı sağın ‘göç öldürür’ filmini yayınlamayan ZDF’i mahkeme haklı buldu

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD’nin Avrupa Parlamentosu seçimler için hazırladığı propaganda filmini, suç unsuru taşıdığı için yayımlamayan ZDF’yi haklı buldu.

AŞIRI sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti, (NPD) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı propaganda filmini Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’te yayınlatmak istedi. ZDF ise filmi, halkı kışkırtmaya ilişkin suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle yayımlamayı reddetti. NPD bunun üzerine Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak ZDF’in filmi yayımlamaya mecbur kılınmasını istedi.
Mahkeme ise ZDF’i haklı buldu. Mahkemenin internet sayfasından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin, NPD’nin, propaganda filminin yayımlanmasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddettiği belirtildi.
Açıklamada, NPD’nin, kamu televizyonu ZDF’e gönderdiği reklam filminde, “2015’de sınırların keyfi olarak açıldığından ve o dönemden beri kontrol edilemeyen kitlesel göçten dolayı Almanların hemen hemen her gün bıçaklı yabancı erkeklerin kurbanı olduğunun” iddia edildiği aktarılarak, filmde “göç öldürür” ifadesinin kullanıldığı ve ardından “Almanların kendilerini güvende hissettiği koruma alanlarının oluşturulması” çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Aşırı sağın ‘göç öldürür’ filmini yayınlamayan ZDF’i mahkeme haklı buldu

YABANCILARI AŞAĞILIYOR
ZDF’nin, bu filmi, halkı kışkırtmaya ilişkin suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle yayımlamayı reddettiği hatırlatılan açıklamada, Mainz İdari Mahkemesi ile Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi tarafından ZDF’nin görüşünün teyit edildiği ve partinin ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği anımsatıldı. Açıklamada, Federal Anayasa Mahkemesi’nin de NPD’nin, ZDF’nin filmi yayımlamaya mecbur kılınması yönündeki talebini reddettiği belirtilerek, alt mahkemeler tarafından verilen kararlarda, anayasaya aykırılık görülmediği ifade edildi. Koblenz kentindeki Rheinland-Pfalz Yüksek Eyalet Mahkemesi, filmin, Almanya’da yaşayan yabancıları kötüleyerek aşağıladığı, insan onuruna saldırıda bulunduğu ve kamu huzurunu bozduğu yönünde karar vererek, bunun ZDF tarafından yayımlamasına ilişkin NPD’nin talebini reddetmişti. Bu karar üzerine NPD, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Aşırı sağın ‘göç öldürür’ filmini yayınlamayan ZDF’i mahkeme haklı buldu

ARD DE REDDETTİ AMA DAVA AÇILMADI
Almanya’nın diğer kamu televizyon kanalı ARD’nin seçim propaganda filmleriyle ilgili hukuki inceleme yapan RBB kurumundan yapılan açıklamada da ARD’nin, NPD’nin propaganda filmini geçen hafta reddettiği ve bunu partiye bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, NPD’nin şimdiye kadar ARD’ye yönelik hukuki adımlar atmadığı kaydedildi.
Almanya’da partilerin seçimlere ilişkin propaganda filmlerinin yasal olarak kamu televizyonlarında yayımlanması gerekiyor. Bu filmlerin içeriğinden sorumlu tutulmayan televizyon kanalları, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar üzerine, yasalara aykırı olduğunda bu filmleri yayınlamama hakkını kullanabilecek.

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