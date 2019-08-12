Aşırı sağcıların silah ruhsatı ellerinden alınsın
Almanya’da Kassel Valisi Walter Lübcke’nin neonazi cinayete kurban gitmesi, bir Eritrelinin sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulması, siyaset dünyasını endişelendirdi. Hükümet ortağı SPD, aşırı sağın daha sıkı takip edilmesi ve aşırı sağcıların silah ruhsatlarının ellerinden alınması için program hazırladı.
ALMANYA’da aşırı sağcı AfD’nin güçlenmesi, neonazileri ve ırkçıları cesaretlendirdi. Kassel Valisi Walter Lübcke, evinin terasında bir neonazi tarafından kafasına sıkılan kurşunla öldürüldü. Katil zanlısı Stephan Ernst’in çalıştığı şirketin avlusuna gömdüğü silah deposu ile kısa süre sonra Waechtersbach kentinde bir ırkçının sokak ortasında bir Eritreliyi kurşun yağmuruna tutması, Almanya’da siyaseti ve güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Almanya’da aşırı sağ şiddet olaylarının artmasından aşırı sağ AfD’yi sorumlu tuttu. Bouffier, “AfD sağ ile aşırı sağ arasındaki sınırı devamlı aşıyor. Şiddeti çözüm gören bir ortam yaratıyor. Biz CDU olarak AfD ile işbirliği yapmayacağımızı çok açık bir dille vurgulamalıyız. Kin ve kışkırtmanın ifade özgürlüğüyle bir bağlantısı yok” dedi.
ARANAN 500 NEONAZİ SERBESTÇE DOLAŞIYOR
Hükümet ortağı SPD ise aşırı sağın daha sıkı takip altına alınmasını isteyen bir program hazırladı. Programda ırkçı örgütlerin yasaklanması ve silahlarına el konulması talep ediliyor. “Demokratik düzeni güçlendirmek ve savunmak” başlıklı programın hazırlanmasına ise Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti, artan ırkçı saldırılar ve camilere yönelik bombalı saldırı tehditlerinin vesile olduğu belirtildi.
Aşırı sağa karşı sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve mali olarak desteklenmesi de talep edilen programda ‘Combat 18’ adlı şiddet yanlısı aşırı sağ örgütün de ‘acilen yasaklanması’ isteniyor.
Polis tarafından aranan 500 neonazinin serbest dolaşıyor olmasının eleştirildiği programda “Yüzlerce tutuklama kararı uygulanmıyor. Çok sayıda tanınmış aşırı sağcının elinde de ruhsatlı silahlar var” deniliyor.
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