Aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 900 arttı
Tagesspiegel gazetesi, Almanya’da aşırı sağcıların 2019’un ilk yarısında 8 bin 605 suç işlediğini yazdı.
HÜKÜMET, bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2019’un Ocak-Haziran döneminde aşırı sağcıların 8 bin 605 suç işlediğini açıkladı. Ocak-haziran döneminde aşırı sağcıların işlediği suç sayısının 2018’in aynı dönemine göre yaklaşık 900 arttığına işaret edildi. Soru önergesine verilen yanıtta, güvenlik birimlerinin işlenen suçlarla ilgili 2 bin 625 aşırı sağcı hakkında soruşturma yürüttüğü de kaydedildi.
‘VALİ CİNAYETİ AŞIRI SAĞCI DEĞİL’
Öte yandan, 2 Haziran’da Neonazi Stephan E. tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin, hükümetin cevabındaki istatistikte ‘aşırı sağcı suç’ olarak yer almadığına işaret edildi. Stephan E. yakalandıktan sonra Lübcke’yi öldürdüğünü itiraf etmiş, daha sonra ifadesini geri çekmişti.
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