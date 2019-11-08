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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: dpa
08.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Aşırı sağcıları takip edecekti, kendisi aşırı sağcı çıkınca kovuldu

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Aşırı sağcıları takip edecekti, kendisi aşırı sağcı çıkınca kovuldu

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (BfV) görevli bir istihbaratçının, aşırı sağcı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ALMAN Süddeutsche Zeitung’un Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo TV kurumu (WDR) ile yürüttüğü araştırma sonucunda hazırlanan haberde, görevi ‘aşırı sağcıları takip etmek’ olan istihbaratçının kendisinin de aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Aşırı sağcıları takip edecekti, kendisi aşırı sağcı çıkınca kovuldu

HİTLER’İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ!
Haberde sekiz yıldır kurumda çalışan istihbaratçı hakkında mayıstan bu yana disiplin soruşturması yürütüldüğü ve bu kişinin Whatsapp grubunda aşırı sağcı ifadeler kullandığı, Adolf Hitler’in fotoğraflarını paylaştığının tespit edildiği kaydedildi.

‘İLK VAKA’
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da gelişme hakkında Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimden bu yana benim bildiğim bu türdeki ilk vaka” ifadesini kullandı.

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