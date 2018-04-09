Aşırı sağcı vekil fena çuvalladı
Münster’deki saldırıyı daha kimin yaptığı ve nedeni bilinmezken, aşırı sağcı parti AfD’nin Federal Meclis Milletvekili Norbert Kleinwaechter, Müslümanları sorumlu tuttu.
MİLLETVEKİLİ Kleinwaechter, saldırının ardından cumartesi akşamı saat 18.51’de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Münster kurbanları için başsağlığı diliyorum. Ama hükümet daha ne zaman anlayacak, bu gözü dönmüş, bu korkunç saatli bomba İslamcıların sonra da şimdi de Almanya’ya ait olmadıklarını?”
Aynı anda saldırganın Alman olduğu haberleri gelmeye başladı. AfD Milletvekili, herhangi bir yorum yapmadan Twitter hesabındaki mesajı kaldırdı.
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