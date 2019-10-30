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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
30.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Aşırı sağa karşı 9 maddelik eylem planı

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Aşırı sağa karşı 9 maddelik eylem planı

Almanya’da, Kassel Valisi Walter Lübcke ve Halle’de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırıların ardından harekete geçen hükümet, 9 maddelik eylem planı hazırladı.

BUNA göre, internet üzerinden ölüm tehditleri, halkı kışkırtma ve başka nefret suçları çok yakından takip edilecek. Bunun için Federal Asayiş Şubesi bünyesinde bir merkez kurulacak ve internetteki ırkçı suç olayları bu merkez tarafından takip edilecek. Eylem planı çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlandı. Planda, “Nefret, aşırı sağ ve antisemitizme karşı tüm hukuk devleti araçları harekete geçirilecek” denildi. Halle’deki neonazi terör saldırısının son zamanlarda yaşanan ırkçı terör saldırıları dizisinin bir devamı olduğu belirtilen eylem planında, ‘özgürlükçü demokrasiyi savunmakta kararlı olunduğu’ vurgulandı.

TAKİP MERKEZİ OLACAK
Eylem planına göre Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, suç teşkil eden ölüm tehdidi, halkı kışkırtma ve nefret mesajlarını Federal Asayiş Şubesi (BKA) bünyesindeki merkeze bildirmek zorunda olacak. Adalet Bakanlığı bununla ilgili yasa taslağını yıl sonuna kadar hazırlayacak.
Sosyal medya platformları şiddet çağrılarına karşı önlem almakla yükümlü kılınacak. İnternet platformları tehdit, halkı kışkırtma ve nefret mesajları yazanların kimliği ve IP adreslerini merkezi şubeye bildirmek zorunda. BKA bünyesinde kurulacak takip merkezi, sosyal medya platformlarından daha fazla bilgi isteyebilecek.

CEZALAR ARTACAK
Bu önlemlerin yanında yerel politikacılar hakaret ve tehdide karşı hem eyalet hem de federal politikacılar gibi aynı yasal koruma altına alınacak. Sağlık personeline yönelik saldırılara karşı cezalar artırılacak. Polise karşı şiddet cezaları sağlık personeline karşı şiddet cezasıyla aynı olacak. Polise karşı şiddet 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Eylem planı ayrıca aşırılığa karşı demokrasi bilincini geliştirmek için mevcut programlara desteğin uzatılmasını öngörüyor. Sosyal medyada kışkırtma, hakaret gibi suçlara cezalar artırılacak.

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