Aşırı sağ suçlara karşı önlem paketi

SEEHOFER, sekizi Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti ve Halle’de sinagog saldırılarını aşırı sağın “Çirkin kan izleri” olarak niteledi. İçişleri Bakanı Seehofer’in aşırı sağla mücadele taslağının en başında ise istihbarat ve asayiş şubelerine 600 yeni personel alımı geliyor. Yeni alınacak personelin yarısı Federal Asayiş Şubesi, yarısı ise istihbarat teşkilatında görevlendirilecek. Seehofer, ayrıca başka aşırı sağ örgütlerin yasaklanması için de yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Önlemler paketinin kamuoyuna açıklandığı toplantıda Seehofer’a, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Asayiş Şubesi Başkanı (BKA) Holger Münch de eşlik etti. Münch, şiddetin ve propaganda suçlarının arttığı uyarısında bulundu.

Pakette yer alan diğer önlemler ise şöyle:

* Federal Asayiş Şubesi (BKA) suçluların erkenden tespiti için ‘Sağ Radar’ adıyla tehlikeyi değerlendirme aracı geliştirecek. Bu sayede aşırı sağa yeni katılanların ne kadar tehlikeli olduğu belirlenecek.

* Aşırı sağcılar interneti propaganda aracı olarak çok yoğun kullanıyor. Federal Asayiş Şubesi internette nefret suçlarını belirlemek için merkezi bir birim kuracak. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları nefret içerikli paylaşımları ve kimliklerini bildirmekle yükümlü olacak.

* BfV aşırı sağla mücadeleyi genişletecek. Aşırı sağ içinde yeni grup ve kuruluşları, aktörlerini, değişen yapılarını erken tespit edecek.

* BfV, orduya, polise, devlet dairelerine sızan aşırı sağcıları tespit etmek için bir birim kuracak.