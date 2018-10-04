Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor
GeriAvrupa Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: AP, AFP
04.10.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor

Almanya’da Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre seçmenler arasında popülist eğilimler giderek artıyor. En tehlikelisi ise popülizm orta katmanlarda yayılıyor.

 

ALMANYA’da hafta başında yapılan baskınlarda ‘Chemnitz Devrimi’ adıyla aşırı sağcı bir terör örgütü ortaya çıkarıldı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu yeni örgütü, “Yüksek tehlikede terör örgütü” olarak niteledi. Federal Savcılık, 8 kişiyi terör örgütü kurdukları şüphesiyle tutukladı. Tutuklanan sekiz kişi de Alman güvenlik birimlerinin yakından tanıdığı aşırı sağcı, neonazi ve holigan. Aralarındaki gizli yazışmalara göre hedefleri farklı görüşte insanlara, siyasetçilere, gazetecilere, yabancılara suikast ve saldırılar düzenlemek. Bunun için 800 euro değerinde ‘Heckler&Koch’ veya ‘Walther’ marka silah aradıkları ortaya çıktı. İlk saldırıyı 3 Ekim çarşamba günü Berlin’de düzenlenen ‘Birleşme Günü’ törenleri için planladıkları belirlendi.

MESAJLARDAKİ TEHLİKE
Elebaşlarından 30 yaşındaki elektrik tesisatçısı Christian K.’nın gizli mesajlarında, “Mesele Alman tarihinin akışını değiştirme meselesi. Buna şiddet kullanmadan ulaşmak mümkün görünmüyor” dediği ortaya çıktı. Christian K., şimdi yetenek ve tecrübeleri birleştirme zamanı geldiğini belirttiği mesajlarında, “Artık bir araya gelme zamanı” diye yazıyor ve NSU’yu örnek alıyor. Ancak NSU’yu ‘anaokulu’ olarak niteliyor. Bu mesajlar, NSU’yu örnek alarak kurulan ‘Chemnitz Devrimi’ adlı örgütün ne kadar yüksek bir tehlike olduğunu çok açık gösteriyor.
Diğer tutuklu Martin H. 20 yaşında. 30 yaşındaki Tom W., 2007’de yasaklanan ‘Sturm 34’ (Kasırga 34) adlı aşırı sağcı örgütün elebaşı. Hardy Christopher W., yasaklanan örgütü daha sonra yeniden canlandırmak isteyenlerden.

Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor

ARAŞTIRMA KORKUTUYOR
Uzmanlar, bu yeni aşırı sağ terör örgütünün, Chemnitz’de mülteci gençlerle kavgada bir Almanın hayatını kaybetmesi sonucu çıkan olaylar ve tartışmalardan cesaret alarak kurulduğu görüşünde. Chemnitz’de aşırı sağcılar kentte yabancı avına çıkmış, Başbakan Angela Merkel görüntüleri, “Sürek avı” olarak nitelemişti. Ancak iç istihbarat teşkilatı başkanı Hans Georg Maassen bir sürek avı olmadığını savunmuş, gerçek video görüntülerini sahte olarak nitelediği için görevden alınmıştı. Federal Meclis’te anamuhalefet parti AfD de, aşırı sağcılarla birlikte gösteriler düzenlemişti.

TOPLUMA KÖK SALDI
Almanya’da ciddi toplumsal araştırmalarıyla tanınan Bertelsmann Vakfı, yeni araştırma sonuçlarını yayınladı. Buna göre Almanya’da seçmenler giderek sağ popülizme kayıyor. Bu gelişmeden en çok yararlanan AfD, en fazla oyu ise siyasi olarak orta tabakadan alıyor. Almanya’da popülist eğilimleri destekleyenlerin oranı yüzde 30.4. Geçen yıl bu oran yüzde 29 civarındaydı. Popülist eğilimleri desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 33’e gerilemiş bulunuyor. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 civarında bir azalma bu. Araştırma sonucu, geçmişte ‘protesto oyları’ gözüyle bakılan AfD’nin giderek topluma kök saldığını ve daha da güçleneceğini gösteriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Berlin’deki seks kulübünde menenjit alarmı

Almanya’nın gurur günü

Danimarka’da kapatılan hastane, hasta bilgilerini sattı

25 çocuğa cinsel istismarda bulunan polise hapis