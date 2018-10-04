Aşırı sağ, Almanya’da en çok orta tabakadan ilgi görüyor

ALMANYA’da hafta başında yapılan baskınlarda ‘Chemnitz Devrimi’ adıyla aşırı sağcı bir terör örgütü ortaya çıkarıldı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu yeni örgütü, “Yüksek tehlikede terör örgütü” olarak niteledi. Federal Savcılık, 8 kişiyi terör örgütü kurdukları şüphesiyle tutukladı. Tutuklanan sekiz kişi de Alman güvenlik birimlerinin yakından tanıdığı aşırı sağcı, neonazi ve holigan. Aralarındaki gizli yazışmalara göre hedefleri farklı görüşte insanlara, siyasetçilere, gazetecilere, yabancılara suikast ve saldırılar düzenlemek. Bunun için 800 euro değerinde ‘Heckler&Koch’ veya ‘Walther’ marka silah aradıkları ortaya çıktı. İlk saldırıyı 3 Ekim çarşamba günü Berlin’de düzenlenen ‘Birleşme Günü’ törenleri için planladıkları belirlendi.

MESAJLARDAKİ TEHLİKE

Elebaşlarından 30 yaşındaki elektrik tesisatçısı Christian K.’nın gizli mesajlarında, “Mesele Alman tarihinin akışını değiştirme meselesi. Buna şiddet kullanmadan ulaşmak mümkün görünmüyor” dediği ortaya çıktı. Christian K., şimdi yetenek ve tecrübeleri birleştirme zamanı geldiğini belirttiği mesajlarında, “Artık bir araya gelme zamanı” diye yazıyor ve NSU’yu örnek alıyor. Ancak NSU’yu ‘anaokulu’ olarak niteliyor. Bu mesajlar, NSU’yu örnek alarak kurulan ‘Chemnitz Devrimi’ adlı örgütün ne kadar yüksek bir tehlike olduğunu çok açık gösteriyor.

Diğer tutuklu Martin H. 20 yaşında. 30 yaşındaki Tom W., 2007’de yasaklanan ‘Sturm 34’ (Kasırga 34) adlı aşırı sağcı örgütün elebaşı. Hardy Christopher W., yasaklanan örgütü daha sonra yeniden canlandırmak isteyenlerden.

ARAŞTIRMA KORKUTUYOR

Uzmanlar, bu yeni aşırı sağ terör örgütünün, Chemnitz’de mülteci gençlerle kavgada bir Almanın hayatını kaybetmesi sonucu çıkan olaylar ve tartışmalardan cesaret alarak kurulduğu görüşünde. Chemnitz’de aşırı sağcılar kentte yabancı avına çıkmış, Başbakan Angela Merkel görüntüleri, “Sürek avı” olarak nitelemişti. Ancak iç istihbarat teşkilatı başkanı Hans Georg Maassen bir sürek avı olmadığını savunmuş, gerçek video görüntülerini sahte olarak nitelediği için görevden alınmıştı. Federal Meclis’te anamuhalefet parti AfD de, aşırı sağcılarla birlikte gösteriler düzenlemişti.

TOPLUMA KÖK SALDI

Almanya’da ciddi toplumsal araştırmalarıyla tanınan Bertelsmann Vakfı, yeni araştırma sonuçlarını yayınladı. Buna göre Almanya’da seçmenler giderek sağ popülizme kayıyor. Bu gelişmeden en çok yararlanan AfD, en fazla oyu ise siyasi olarak orta tabakadan alıyor. Almanya’da popülist eğilimleri destekleyenlerin oranı yüzde 30.4. Geçen yıl bu oran yüzde 29 civarındaydı. Popülist eğilimleri desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 33’e gerilemiş bulunuyor. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 civarında bir azalma bu. Araştırma sonucu, geçmişte ‘protesto oyları’ gözüyle bakılan AfD’nin giderek topluma kök saldığını ve daha da güçleneceğini gösteriyor.