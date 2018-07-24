Aşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor
GeriAvrupa Aşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraflar: Youtube
24.07.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Aşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor

Der Tagesspiegel gazetesine konuşan göç araştırmacısı Naika Foroutan, Almanya’daki toplumsal gelişmelerin faşizm öncesi evreyi aldırdığını söyledi.

ALMANYA’daki toplumsal gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirten Naika Foroutan “Ahlaki temel uzlaşı parça parça erozyona uğruyor. Toplumsal gelişmeler, faşizm öncesi bir evreyi andırıyor” dedi.
Almanya’da, Avrupa’ya yönelik göçün önlenebilmesi için Akdeniz’de insanların boğulmasına göz yumulması gerektiği şeklinde tartışmaların bile yaşanmasının kendisini derinden sarstığını vurgulayan Foroutan, bunun da ahlaki erozyonun bir işareti olduğunu ve Avrupalı olmayan insanlara nasıl farklı gözle bakıldığını gösterdiğini ifade etti.
Bunun yanı sıra tüm araştırmaların, sığınmacıların, boğulma riskini bile göze alarak her halükarda Avrupa’ya gelmeye çalışacağını gösterdiğini belirten Foroutan, Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in bile sadece başarılı olması durumunda Alman olarak görüldüğünü, başarısızlık durumunda ise toplumdan dışlandığını söyledi.

Aşırı milliyetçi, beyaz ve Alman değilsen, sevmek yetmiyor

GAUCK’U DA ELEŞTİRDİ
Naika Foroutan, artık Alman toplumuna ait olmanın dini, inancı, ten rengi ne olursa olsun Almanya’yı sevmekle ilgili değil, aksine köken, aşırı milliyetçilik ve beyaz olmakla ilgisi olduğuna dikkati çekerek, bu konuda eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un da hataları olduğunu bildirdi. Gauck’un, konuşmalarında, ülkedeki fakir insanların durumunu anladığını ifade etmek amacıyla söylemlerinde ‘göçmenlere karşı sahte bir anlayış gösterilmemesi gerektiğini’ ve ‘çok kültürlülüğün kendisini korkuttuğunu’ söylemesinin doğru olmadığını aktaran Foroutan, özellikle iyi bilinen bir kişinin bu şekilde konuşmasının kendisini gelecek konusunda daha da endişelendirdiğini belirtti.

‘1968 KAZANIMLARI KAYBEDİLİYOR’
Foroutan, Almanya’da 1968 hareketiyle birlikte elde edilen eşitlik, hoşgörü ve düşünce özgürlüğü gibi kazanımların günümüzde kaybedilmekte olduğuna işaret etti. Foroutan, Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerin gittikçe sağa kaymalarının başlangıçta önemsenmediğini, ancak şimdi İtalya ve Avusyurya’da da durumun farklı olmadığını, Alman hükümetinin de “Berlin, Viyana ve Roma ekseninden” söz etmeye başlamasının endişe verici olduğunu kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Referandumu cami karşıtları kazandı

22 günde 480 bin gurbetçi giriş yaptı

Almanya’da zincirleme kaza: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Roth: Her 7 mülteciden biri Akdeniz’de ölüyor