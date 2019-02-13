Âşıklar köprüyü kilitledi
Avrupa’nın finans merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde Main Nehri üzerindeki demir köprü, Sevgililer Günü sebebiyle asma kilitlerle doldu.
AVRUPALI çiftler, aşklarının şu anki gibi kalması için köprüye asma kilit takıp anahtarını nehre atıyor. Birbirlerine ölene kadar sadakat sözü veren âşıklardan geriye kalan asma kilitler, renkli görüntüler oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan köprüde yüzlerce kişi kilitlerle özçekim yapmayı da ihmal etmiyor.
Frankfurt’a gelen bir Türk ziyaretçi, “Burası Almanya’nın en çok ziyaret edilen köprülerinden biri. Herkes kilitlerle fotoğraf çekinmek için buraya geliyor. Çünkü çeşitli ebatlarda binlerce kilit gerçekten de ilginç ve güzel bir görüntü oluşturmuş” dedi.
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