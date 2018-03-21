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Aşık Veysel, Nürnberg’te anılacak

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
21.03.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

Halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 45’inci yıldönümünde Almanya’nın Nürnberg kentinde Villa Leon’daki bu akşam düzenlenecek etkinlikle anılacak.

ETKİNLİĞE Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe de katılacak. Belgesel film yapımcısı Jochen Menzel’in katkılarıyla açılacak sergide, Ara Güler ve Fikret Otyam’ın çektiği Aşık Veysel fotoğrafları yer alacak. Görme engelli Boran Çolak, piyanosuyla Aşık Veysel’in türkülerini çalacak. Sadık Kırıcı da sazıyla konser verecek.
Program Villa Leon, Philip-Koerper -Weg 1. Nürnberg adresinde saat 19.00’da başlayacak.
Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 1894 yılında doğan Aşık Veysel, 21 Mart 1973’te ölmüştü.

Etiketler: Aşık Veysel , Nürnberg anma , Villa Leon , avrupadan haberler , 45. ölüm yıldönümü
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