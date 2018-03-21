Aşık Veysel, Nürnberg’te anılacak

ETKİNLİĞE Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe de katılacak. Belgesel film yapımcısı Jochen Menzel’in katkılarıyla açılacak sergide, Ara Güler ve Fikret Otyam’ın çektiği Aşık Veysel fotoğrafları yer alacak. Görme engelli Boran Çolak, piyanosuyla Aşık Veysel’in türkülerini çalacak. Sadık Kırıcı da sazıyla konser verecek.

Program Villa Leon, Philip-Koerper -Weg 1. Nürnberg adresinde saat 19.00’da başlayacak.

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 1894 yılında doğan Aşık Veysel, 21 Mart 1973’te ölmüştü.