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‘Asgari ücret 751 euro olsun’

AA
21.03.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

Ekonomik krizden çıkmaya çalışan Yunanistan’da, asgari ücretlerin artırılması talebinde bulunan göstericiler, ‘kemer sıkma’ önlemlerini protesto etti.

MÜCADELECİ İşçiler Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce gösterici, Atina’daki Omania Meydanı’nda toplanarak, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı’na yürüdü. Hükümete, toplu iş sözleşmeleriyle iş garantisi çağrısında bulunan grup, ülkedeki ‘açlık maaşı’ olarak niteledikleri asgari ücretin 751 euroya yükseltilmesini talep etti.

‘Asgari ücret 751 euro olsun’

Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız sona ererken, iş çıkışı saatinde kent merkezinde kapanan yollardan dolayı trafikte yoğunluk meydana geldi.

‘Asgari ücret 751 euro olsun’

586 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Yunanistan hükümeti, kreditörlerin talepleri doğrultusunda, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını değiştiren düzenlemeyi meclisten geçirmişti. Düzenleme, ülkedeki sendikalar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

‘Asgari ücret 751 euro olsun’

Yaklaşık sekiz yıldır ‘kurtarma paketi’ programında bulunan Yunanistan’da, sıklıkla benzer ‘kemer sıkma’ karşıtı gösteriler gerçekleştiriliyor. Ülkede kesintiye uğrayan maaşlarla birlikte asgari ücret, 586 euroya düşürülmüştü.

‘Asgari ücret 751 euro olsun’

Etiketler: Yunanistan asgari ücret , 751 euro olsun , PAME , avrupadan haberler
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