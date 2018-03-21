‘Asgari ücret 751 euro olsun’

MÜCADELECİ İşçiler Cephesi’nin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce gösterici, Atina’daki Omania Meydanı’nda toplanarak, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı’na yürüdü. Hükümete, toplu iş sözleşmeleriyle iş garantisi çağrısında bulunan grup, ülkedeki ‘açlık maaşı’ olarak niteledikleri asgari ücretin 751 euroya yükseltilmesini talep etti.

Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız sona ererken, iş çıkışı saatinde kent merkezinde kapanan yollardan dolayı trafikte yoğunluk meydana geldi.

586 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yunanistan hükümeti, kreditörlerin talepleri doğrultusunda, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını değiştiren düzenlemeyi meclisten geçirmişti. Düzenleme, ülkedeki sendikalar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.





Yaklaşık sekiz yıldır ‘kurtarma paketi’ programında bulunan Yunanistan’da, sıklıkla benzer ‘kemer sıkma’ karşıtı gösteriler gerçekleştiriliyor. Ülkede kesintiye uğrayan maaşlarla birlikte asgari ücret, 586 euroya düşürülmüştü.