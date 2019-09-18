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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
18.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Aşevinden yardım alanlar yüzde 20 arttı! Aralarında Türkler de var

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Aşevinden yardım alanlar yüzde 20 arttı! Aralarında Türkler de var

Almanya’da yoksullara ve dar gelirlilere gıda yardımı yapan aşevi Tafel’in yöneticileri, 2018’de yardım alanların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdiğini açıkladı. En çok yardım alanların yaşlılar olduğunu belirten Tafel Başkanı Jochen Brühl, şunları söyledi:

“GEÇEN yıl aşevinden bir milyon 650 bin kişi faydalandı. Yaşlılar arasında yardım alanların oranı ise yüzde 20 arttı. Özellikle emekli maaşlarının düşük olması, yaşlıların aşevinden gıda yardımı almaya zorunlu kılıyor. Fakirlik Almanya’da alarm veriyor. Gelecek yıl yaşlılar arasında fakirlik daha da artacaktır. Siyasetçilerin daha fazla bekleyecek zamanı yok. Harekete geçmeleri gerekiyor. Fakirlikle mücadele için reformlar hayata geçirilmeli. Almanya için atılacak küçük adımlar, artık fakirlik sorununu çözmeye yetmeyecek. Bur önceki yıla göre gençlere ve çocuklara yapılan yardım da arttı. Geçen yıl 50 bin daha fazla genç ve çocuk bizim sunduğumuz olanaklardan yararlandı. Aileleri fakir olan çocukların yoksulluktan kurtulmaları kolay değil. Almanya’daki sistem, yoksul ailelere mensup çocukları yoksul bırakabiliyor. Biz gönüllü hizmet veriyoruz ancak sayı giderek arttığı için artık devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz.”

Aşevinden yardım alanlar yüzde 20 arttı Aralarında Türkler de var
‘GÖÇMENLERE DE YARDIM EDİYORUZ’
Tafel Genel Sekreteri Evelin Schulz ise geçen yıl 265 bin ton gıdanın imha edilmesinin ve çöpe atılmasının önüne geçtiklerini söyledi: “Bizim gönüllü çalışmalarımız sayesinde tonlarca yiyeceğin yakılarak imha edilmesi önlendi. Bu da çevre korumasını sağlıyor. Biz sadece pazarlardan ve marketlerden artık yiyecekleri toplamıyoruz. Yanlış etiketlenmiş ve üretim hatası olan siparişleri de alıyoruz. Bizim soğutucu entegre edilmiş kamyonlara ihtiyacımız var.
Aşevinden yardım alanlar yüzde 20 arttı Aralarında Türkler de var
Göçmenlere ve mültecilere de yardım ediyoruz. Bize başvuranlar arasında çok sayıda Türkiye kökenliler de var. Elimizde bir rakam yok. Ancak yardıma ihtiyacı olan Türklerin sayısı az değil. Özellikle yaşlı Türkler bizden yardım alıyor.”

 

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