Aşevinden yardım alanlar yüzde 20 arttı! Aralarında Türkler de var
Almanya’da yoksullara ve dar gelirlilere gıda yardımı yapan aşevi Tafel’in yöneticileri, 2018’de yardım alanların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdiğini açıkladı. En çok yardım alanların yaşlılar olduğunu belirten Tafel Başkanı Jochen Brühl, şunları söyledi:
“GEÇEN yıl aşevinden bir milyon 650 bin kişi faydalandı. Yaşlılar arasında yardım alanların oranı ise yüzde 20 arttı. Özellikle emekli maaşlarının düşük olması, yaşlıların aşevinden gıda yardımı almaya zorunlu kılıyor. Fakirlik Almanya’da alarm veriyor. Gelecek yıl yaşlılar arasında fakirlik daha da artacaktır. Siyasetçilerin daha fazla bekleyecek zamanı yok. Harekete geçmeleri gerekiyor. Fakirlikle mücadele için reformlar hayata geçirilmeli. Almanya için atılacak küçük adımlar, artık fakirlik sorununu çözmeye yetmeyecek. Bur önceki yıla göre gençlere ve çocuklara yapılan yardım da arttı. Geçen yıl 50 bin daha fazla genç ve çocuk bizim sunduğumuz olanaklardan yararlandı. Aileleri fakir olan çocukların yoksulluktan kurtulmaları kolay değil. Almanya’daki sistem, yoksul ailelere mensup çocukları yoksul bırakabiliyor. Biz gönüllü hizmet veriyoruz ancak sayı giderek arttığı için artık devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz.”‘GÖÇMENLERE DE YARDIM EDİYORUZ’
Tafel Genel Sekreteri Evelin Schulz ise geçen yıl 265 bin ton gıdanın imha edilmesinin ve çöpe atılmasının önüne geçtiklerini söyledi: “Bizim gönüllü çalışmalarımız sayesinde tonlarca yiyeceğin yakılarak imha edilmesi önlendi. Bu da çevre korumasını sağlıyor. Biz sadece pazarlardan ve marketlerden artık yiyecekleri toplamıyoruz. Yanlış etiketlenmiş ve üretim hatası olan siparişleri de alıyoruz. Bizim soğutucu entegre edilmiş kamyonlara ihtiyacımız var.Göçmenlere ve mültecilere de yardım ediyoruz. Bize başvuranlar arasında çok sayıda Türkiye kökenliler de var. Elimizde bir rakam yok. Ancak yardıma ihtiyacı olan Türklerin sayısı az değil. Özellikle yaşlı Türkler bizden yardım alıyor.”
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