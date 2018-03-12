Aşevi artık pasaporta bakmayacak!

BASKILAR ve sert eleştiriler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Tafel’in Essen başkanı Jörg Sartor, “İki üç hafta içinde, Mart sonu itibariyle geçici bir süre için alınan kararı uygulamadan kaldıracağız. Alınan karar sadece 6-8 haftayı kapsayan geçici bir karardı” dedi.

Böylece aşevi daha önce olduğu gibi 50 yaş üstü yoksullara ve yalnız yaşayanlara öncelik vermek kaydıyla vatandaşlığa bakılmaksızın herkese yardım edecek.

Sartor, şubat ayı içinde aldıkları kararı “Alman büyükannenin de bize gelmeye devam etmesini istiyoruz” sözleriyle savunmuştu. Alınan ayrımcı karara başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere çok sayıda duyarlı siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve göçmen dernekleri yöneticileri eleştirip tepki göstermişti.