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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: AFP
01.08.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Asap Rocky davasında iki görgü tanığı videoyla ifade verecek

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Asap Rocky davasında iki görgü tanığı videoyla ifade verecek

İsveç’te karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin görgü tanığı olarak ifade vereceği öğrenildi.

İSVEÇ Devlet Televizyonu’nda (SVT) yer alan haberlerde karıştığı sokak kavgası sonrası tutuklanan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin davasında 2 kişinin ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldığı aktarıldı.

Asap Rocky davasında iki görgü tanığı videoyla ifade verecek
KORKU VE ENDİŞE İÇİNDE
İki görgü tanığının güvenlik gerekçesiyle video yoluyla ifade vereceğini belirten Stockholm Bölge Mahkemesi Başkanı Asa Linghede ise, “İfade verecek iki kadın korku ve endişe içinde, bu nedenle kadınların video bağlantılı iletişime izin verdim. Zira bu tanıkların ifadesi karara tesir edebilir. Tanıkların video yoluyla tanıklık etmelerine izin veriliyor olması nadir bir olay değildir daha önce defalarca yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

AVUKAT MAHKEMEDE GÖRMEK İSTİYOR
Öte yandan ASAP Rocky’nin avukatlarının kadınların mahkemeye getirilmesi gerektiği yönünde ısrarcı olduğu kaydedildi. Asap Rock’nin Stockholm Bölge Mahkemesinde görülen davası yarın da devam edecek. Davanın Cuma günü bitmesi bekleniyor. Yaralanmayla biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz’da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.

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