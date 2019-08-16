Aşağı Saksonya’da ‘helal kesim’ tartışması
Almanya’da ‘helal kesim’ tartışması yeniden gündeme geldi. Aşağı Saksonya Eyaleti’nde hükümet ortağı CDU Eyalet Meclis Grubu, hayvanların uyuşturulmadan kesimini tamamen yasaklanması için karar aldı. CDU’nun aldığı karar, istisnalara da izin verilmemesini içeriyor. Alınan karara Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Yahudiler Cemiyeti tepki gösterdi.
DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilat Başkanı Emine Oğuz, kararı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Müslümanların yasalara uygun olarak kesim yaptığını hatırlatan Oğuz, “CDU’nun son dönemlerde sağa kayması endişe verici” dedi. Protestan Haber Ajansı’na konuşan Oğuz, Müslümanların büyük bölümünün kesim yaparken hayvanları uyuşturduklarının altını çizdi.
‘KORKUNÇ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU’
Karara bir tepki de Yahudi cemaatinden geldi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, eyalet meclisi milletvekillerine hitaben açık mektup yayınladı. Schuster, mektubunda, “Benzer bir öneri 2018 yılında aşırı sağcı AfD’den de geldi. Korkunç bir ittifak söz konusu. CDU, anayasada garanti altına alınan dinin gereklerini yerine getirme ilkesi gereği öneriyi geri almalı. Yahudi inancına göre boğazı kesilmemiş hayvanların etlerini tüketmek yasak” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle