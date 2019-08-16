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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.08.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Aşağı Saksonya’da ‘helal kesim’ tartışması

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Aşağı Saksonya’da ‘helal kesim’ tartışması

Almanya’da ‘helal kesim’ tartışması yeniden gündeme geldi. Aşağı Saksonya Eyaleti’nde hükümet ortağı CDU Eyalet Meclis Grubu, hayvanların uyuşturulmadan kesimini tamamen yasaklanması için karar aldı. CDU’nun aldığı karar, istisnalara da izin verilmemesini içeriyor. Alınan karara Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya Yahudiler Cemiyeti tepki gösterdi.

DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilat Başkanı Emine Oğuz, kararı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Müslümanların yasalara uygun olarak kesim yaptığını hatırlatan Oğuz, “CDU’nun son dönemlerde sağa kayması endişe verici” dedi. Protestan Haber Ajansı’na konuşan Oğuz, Müslümanların büyük bölümünün kesim yaparken hayvanları uyuşturduklarının altını çizdi.

‘KORKUNÇ BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU’
Karara bir tepki de Yahudi cemaatinden geldi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, eyalet meclisi milletvekillerine hitaben açık mektup yayınladı. Schuster, mektubunda, “Benzer bir öneri 2018 yılında aşırı sağcı AfD’den de geldi. Korkunç bir ittifak söz konusu. CDU, anayasada garanti altına alınan dinin gereklerini yerine getirme ilkesi gereği öneriyi geri almalı. Yahudi inancına göre boğazı kesilmemiş hayvanların etlerini tüketmek yasak” dedi.

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