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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraf: Ing Image
30.01.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Aşağı Saksonya imamlarla ilgili sözleşmeyi feshetti

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Aşağı Saksonya imamlarla ilgili sözleşmeyi feshetti

Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Türkiye’den gelen ve DİTİB’e bağlı imamlar artık hizmet veremeyecek. İlgili sözleşmenin feshedildiğini açıklayan Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı, Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan imamlar hakkında bilgi isteneceğini, gönüllü çalışanların ise işine devam edeceğini açıkladı.

DEUTSCHE Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memur olarak maaş alan ve Türkiye’den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyecek. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile tutuklu ve mahkûmlara dini hizmet verilmesi konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği belirtildi.
Eyalet Adalet Bakanı Barbara Havliza, DİTİB’in ‘yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, bağımsız, Almanya’da yerleşmiş bir dini cemaat’ olmayı başaramadığını iddia etti.

BfV’DEN BİLGİ İSTENECEK
Açıklamada, DİTİB camilerinde görevli olmalarına rağmen Türkiye’den gönderilmeyen ve maaşları Türkiye tarafından ödenmeyen, cezaevlerinde yarı zamanlı veya gönüllü olarak hizmet veren imamların ise görevine devam edeceği belirtildi.
Aşağı Saksonya’daki cami ve Müslüman derneklerini çatısı altında toplayan Şura Derneği ile yapılan sözleşmenin de geçerliliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, eyaletteki cezaevlerinde görevli imamlara uygulanan güvenlik incelemesine ek olarak eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan da bilgi isteneceği belirtildi.

19 İMAM GÖREV YAPIYORDU
Eyalet Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, anlaşma çerçevesinde eyaletteki 14 cezaevinden dokuzunda Müslümanlara yönelik dini hizmetler veriliyor. Cezaevlerinde görevli 19 imamın üçünün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya’ya gönderilen imam olduğu belirtildi. 12 imamın ise gönüllü olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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