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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
07.05.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

‘Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız’

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‘Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız’

Hollanda Türk İşadamları Derneği’nin (HOTİAD) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Yılın Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

CAPELLE Aan Den İjssel kentinde düzenlenen ve Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ile Denk Partisi Grup Meclis Başkanı Tunahan Kuzu’nun da katıldığı törende ‘Yılın Öğrencisi’ ödülünü Hüseyin Şen, ‘Yılın Kültür ve Sanat’ ödülünü ses sanatçısı Aylin Sezer, ‘Yılın Sporcusu’ ödülünü FIFA kokartlı hakem Serdar Gözübüyük ve ‘Yılın Genç Girişimcisi’ ödülünü ise Nilgün Şahin aldı.

‘Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız’

‘BİLİNÇLİ NESİL YETİŞTİRİN’
Törende konuşan Başkonsolos Ayyıldız, Türk toplumunun her alanda yaptığı katkıyla Hollanda’ya sahip çıktığını ve böylece bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduklarını ortaya koyduklarını söyledi. Ayyıldız, başarının sadece farklı dallarda alınan dereceler olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
“Başarı bir serüvendir, yolculuktur ama ulaşılması gereken son nokta değildir. Hayat boyu devam eder ve sınırı yoktur. Önemli olan o motivasyonu, iradeyi, gücü ve azmi kaybetmemektir. Yaşama olan bağlılığı insanlığa olan bağlılığı kaybetmemektir. Siz ne olursa olsun bu motivasyonunuzu kaybetmeden ülkeye katkı sağlamaya devam edin. Yeni nesli bu anlayışla bilinçli bir şekilde yetiştirin.”

‘Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız’

‘BU TOPLUMUN ASLİ PARÇASIYIZ’
HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ise iş insanları derneği olarak amaçlarının Türklerin elde ettiği başarıları sahiplenmek, alkışlamak ve ödüllendirerek daha fazlası için motive etmek olduğunu söyledi.
Zor bir dönemde olduklarını, bir yandan populizm diğer taraftan İslam düşmanlığının ve birçok sosyal olumsuz etkenin var olduğunu vurgulayan Gürcüoğlu, “Kendimizi bu toplumun asli bir parçası olarak görüyor ve bu ülkenin problemlerinin çözümüne ortak olmak istiyoruz. Türk toplumunun başarılarını paylaşmak istiyoruz. Artık o acıklı göç hikayelerini unutacağız. Bundan sonra başarı yarışı ve kendini aşma hedefi var” dedi.
Denk Partisi Grup Meclis Başkanı Tunahan Kuzu da Türk toplumundaki başarıları ön plana çıkararak, topluma iyi örnek temsil edilmesi amacıyla düzenlenen törenin özellikle de gençlerin özgüven konusundaki problemlerini aşmalarına yardımcı olacağını kaydetti.
Törende, Amsterdam Türk Halk Müziği Korosu da konser verdi.

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