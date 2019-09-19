Artık göçler iş gücü için!
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı bir araştırma, mülteci göçünün önemli ölçüde azaldığını, iş gücü ve öğrenci göçünün ise arttığını ortaya koydu. Buna göre ABD’den sonra en çok yabancı iş gücü ve öğrenci göçü Almanya’ya.
YABANCI iş gücü ve öğrenci göçünde başı ABD çekerken, Almanya’nın ikinci sıraya yükselmesinde iş bulma şansının yüksek olması etken oldu. 2018 sonunda Almanya’da göçmenlerin yüzde 70’inin bir işte çalıştığı ancak işin kalifiyelerinin altında olduğu ve düşük ücretle olduğu kaydedildi. Mülteci göçünün rekor kırdığı 2015-2016 yıllarına kıyasla geçen yıl mülteci göçü üçte bir azaldı. Buna göre geçen yıl 36 OECD ülkesine gelen mülteci sayısı 1.07 milyon. 5.3 milyon kişi ise OECD ülkelerine çalışmak ve eğitim için göçtü.
KAÇAK GÖÇ GERİLEDİ
Araştırmaya göre Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine iş gücü göçü azaldı. Daha önce çok sayıda Polonyalı Almanya’ya çalışmaya giderken, şimdi Polonya yabancı iş gücü göçü alan ülke konumunda. Buna karşın Balkan ülkelerinden Almanya’ya iş gücü göçü arttı. Sanayi ülkelerine kaçak mülteci göçü ise 2015 yılına kıyasla büyük gerileme kaydetti. Bunda 2015-2016 yıllarındaki mülteci akını üzerine alınan önlemler önemli rol oynadı.
25 MİLYON KİŞİ SAVAŞ YÜZÜNDEN!
OECD ülkelerinin 2018 yılında kriz bölgelerindeki mülteci kamplarından aldığı mülteci sayısı ise 59 bin 512’ye geriledi. ABD 2018’de 17 bin 112, Kanada 7 bin 704, İngiltere 5 bin 698, Fransa 5 bin 109, İsveç 4 bin 871, Almanya ise 3 bin 217 kriz bölgelerinden doğrudan mülteci aldı. Birleşmiş Milletler’in hesabına göre 25 milyon insan savaş ve kriz nedeniyle ülkesini terk etti. Mültecilerin yüzde 90’ı komşu ülkelerde yaşıyor.
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