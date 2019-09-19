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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: REUTERS
19.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Artık göçler iş gücü için!

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Artık göçler iş gücü için!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı bir araştırma, mülteci göçünün önemli ölçüde azaldığını, iş gücü ve öğrenci göçünün ise arttığını ortaya koydu. Buna göre ABD’den sonra en çok yabancı iş gücü ve öğrenci göçü Almanya’ya.

YABANCI iş gücü ve öğrenci göçünde başı ABD çekerken, Almanya’nın ikinci sıraya yükselmesinde iş bulma şansının yüksek olması etken oldu. 2018 sonunda Almanya’da göçmenlerin yüzde 70’inin bir işte çalıştığı ancak işin kalifiyelerinin altında olduğu ve düşük ücretle olduğu kaydedildi. Mülteci göçünün rekor kırdığı 2015-2016 yıllarına kıyasla geçen yıl mülteci göçü üçte bir azaldı. Buna göre geçen yıl 36 OECD ülkesine gelen mülteci sayısı 1.07 milyon. 5.3 milyon kişi ise OECD ülkelerine çalışmak ve eğitim için göçtü.

 

KAÇAK GÖÇ GERİLEDİ
Araştırmaya göre Doğu Avrupa ülkelerinden Batı Avrupa ülkelerine iş gücü göçü azaldı. Daha önce çok sayıda Polonyalı Almanya’ya çalışmaya giderken, şimdi Polonya yabancı iş gücü göçü alan ülke konumunda. Buna karşın Balkan ülkelerinden Almanya’ya iş gücü göçü arttı. Sanayi ülkelerine kaçak mülteci göçü ise 2015 yılına kıyasla büyük gerileme kaydetti. Bunda 2015-2016 yıllarındaki mülteci akını üzerine alınan önlemler önemli rol oynadı.

25 MİLYON KİŞİ SAVAŞ YÜZÜNDEN!
OECD ülkelerinin 2018 yılında kriz bölgelerindeki mülteci kamplarından aldığı mülteci sayısı ise 59 bin 512’ye geriledi. ABD 2018’de 17 bin 112, Kanada 7 bin 704, İngiltere 5 bin 698, Fransa 5 bin 109, İsveç 4 bin 871, Almanya ise 3 bin 217 kriz bölgelerinden doğrudan mülteci aldı. Birleşmiş Milletler’in hesabına göre 25 milyon insan savaş ve kriz nedeniyle ülkesini terk etti. Mültecilerin yüzde 90’ı komşu ülkelerde yaşıyor.

 

 

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