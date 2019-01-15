‘Artık birlikte değiliz’
Almanya’ya Eurovizyon şarkı yarışmasında birincilik kazandıran şarkıcı Lena Meyer-Landrut, sevgilisinden ayrıldı. Ünlü Yıldız, sekiz yıllık birlikteliğinin bittiğini sosyal medya hesabı Instagram’dan duyurdu.
27 yaşındaki şarkıcı Lena Meyer-Landrut, ayrılık mesajını masmavi bir deniz fotoğrafı paylaşarak şöyle duyurdu: “Basında konu olmadan önce veya dışarıya farklı yansımadan size bildirmek istedim. Max ile ben artık birlikte değiliz.” Lena mesajında ayrıca “Son sekiz yıl için inanılmaz bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Benim ve özellikle de Max’ın mahrumiyetinin korunmasını umut ediyorum” dedi.
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