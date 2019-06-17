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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: AFP- REUTERS
17.06.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Artan rekabet Lufthansa’nın kar hedefini düşürdü

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Artan rekabet Lufthansa’nın kar hedefini düşürdü

Alman Lufthansa Grup, Avrupa’da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabetten dolayı bu yıl için kar hedefini düşürdüğünü bildirdi.

ALMAN Havayolu şirketi Lufthansa’dan yapılan açıklamada, Avrupa genelinde özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedeflerini aşağı yönlü revize etti denildi. Daha önce, bu yıl için 2.4-3 milyar Euro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bunu 2-2.4 milyar Euro arasına düşürdü.

ŞİRKET HİSSELERİ YÜZDE 10’DAN FAZLA DÜŞTÜ
Avrupa’nın kısa mesafeli uçuş pazarındaki getirinin, pazar paylarını artırmak için önemli kayıpları kabul etmeye istekli taşıyıcıların neden olduğu sürekli kapasite artışlarından etkilendiğini belirtildiği açıklamada, “Bu, Network Airlines ve Eurowings’deki kar üzerinde baskı oluşturuyor. Her ikisi de, karlılığı korumaya odaklanırken, aynı zamanda önde gelen pazar konumlarını aktif bir şekilde savunmaya devam edecek” ifadesine yer verildi. Lufthansa Grup, Avrupa pazarının bu yıl sonuna kadar zorlayıcı kalmasını beklendiğini de bildirdi. Öte yandan, revizyon açıklamasının ardından şirket hisseleri borsada yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

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