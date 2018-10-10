Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriArslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
GeriAvrupa Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, İHA
10.10.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda

Mersin’de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’yla kadınların sesini dünyaya duyuran, bir reklam filminde de Cristiano Ronaldo’yla kamera karşısına geçen Ümmiye Koçak (61) ile ekibi, ‘Baba Ben Geldim’ ve ‘Başardık’ adlı oyunlarla 16 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali’nde katılacak.

9
  • Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
  • Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
  • Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
  • Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TİYATRONUN kurucusu Ümmiye Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’yla birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.
Koçak, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında kırsaldaki bir kadının hiçbir yere gidemeyeceği söyleniyor. Biz tabuları yıktık ve dahasını yapmaya devam ediyoruz. Anadolu kadınları olarak, 9 kişi olarak oraya gideceğiz. Türkiye’yi temsilen orada olacağız” dedi.
Festivale katılmalarının başarılı çalışmalarını göstermek adına önemli olduğunu vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda

‘17 YIL ÖNCE KURDUK’
“Hayal kuruyorsunuz köyün dışına çıkmak için ve bir an gözünüzü açıp kapattığınızda köydeki arkadaşlarınızla Almanya’ya gideceğinizi öğreniyorsunuz. Bu o kadar güzel bir duygu ki, sadece yaşanacak bir olay. Anlatacak bir kelime bulamıyorum. O festivalde 40’tan fazla ülkeden katılımcı yer alacak. Çok heyecanlıyız. Biz Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu 17 yıl önce kurduk. Bir ilki başarıyoruz.”

Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda

TOROSLARIN ZİRVESİNDE BAŞARDIK
“Hikâyelerimi dünyanın dört bir yanına duyurmayı hedefliyoruz, kırsaldaki kadınlara rol model olmaya çalışıyoruz. Biz, iyi niyet ve kültür elçisi olalım diyoruz. Giden sanatçılar hep şık giyinmişler. Biz de Anadolu kadınlarının şık giyinenleriyiz. Neden biz iyi niyet ve kültür elçisi olmayalım. Bizler Afrika’ya da Hindistan’a da gidebiliriz. Almanya’da iki oyunu sergileyeceğiz. Bunlardan birisi ‘Baba Ben Geldim’ diğeri de ‘Başardık’. İlk oyunumuzu binlerce yerde sergiledik. Diğer oyun ise bizim hikayemiz. Biz gerçekten Torosların zirvesinde başardık bunu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

Savcılık yazı gönderdi: Dokunulmazlığını kaldırın

Londra’da polisinin şiddet raporu: Yüzde 79 arttı!

Almanya’ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi