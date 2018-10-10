Arslanköy’lü kadınlar Almanya yolunda
Mersin’de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’yla kadınların sesini dünyaya duyuran, bir reklam filminde de Cristiano Ronaldo’yla kamera karşısına geçen Ümmiye Koçak (61) ile ekibi, ‘Baba Ben Geldim’ ve ‘Başardık’ adlı oyunlarla 16 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali’nde katılacak.
TİYATRONUN kurucusu Ümmiye Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’yla birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.
Koçak, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında kırsaldaki bir kadının hiçbir yere gidemeyeceği söyleniyor. Biz tabuları yıktık ve dahasını yapmaya devam ediyoruz. Anadolu kadınları olarak, 9 kişi olarak oraya gideceğiz. Türkiye’yi temsilen orada olacağız” dedi.
Festivale katılmalarının başarılı çalışmalarını göstermek adına önemli olduğunu vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:
‘17 YIL ÖNCE KURDUK’
“Hayal kuruyorsunuz köyün dışına çıkmak için ve bir an gözünüzü açıp kapattığınızda köydeki arkadaşlarınızla Almanya’ya gideceğinizi öğreniyorsunuz. Bu o kadar güzel bir duygu ki, sadece yaşanacak bir olay. Anlatacak bir kelime bulamıyorum. O festivalde 40’tan fazla ülkeden katılımcı yer alacak. Çok heyecanlıyız. Biz Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu 17 yıl önce kurduk. Bir ilki başarıyoruz.”
TOROSLARIN ZİRVESİNDE BAŞARDIK
“Hikâyelerimi dünyanın dört bir yanına duyurmayı hedefliyoruz, kırsaldaki kadınlara rol model olmaya çalışıyoruz. Biz, iyi niyet ve kültür elçisi olalım diyoruz. Giden sanatçılar hep şık giyinmişler. Biz de Anadolu kadınlarının şık giyinenleriyiz. Neden biz iyi niyet ve kültür elçisi olmayalım. Bizler Afrika’ya da Hindistan’a da gidebiliriz. Almanya’da iki oyunu sergileyeceğiz. Bunlardan birisi ‘Baba Ben Geldim’ diğeri de ‘Başardık’. İlk oyunumuzu binlerce yerde sergiledik. Diğer oyun ise bizim hikayemiz. Biz gerçekten Torosların zirvesinde başardık bunu.”
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