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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
20.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

“Arsanı alacağım” dedi para istedi

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“Arsanı alacağım” dedi para istedi

Türkiye’deki arsasını satmak için gazeteye ilan veren Berlinli 47 yaşındaki iş insanı Orhan Kalelioğlu az daha dolandırıcıların tuzağına düşüyordu. İnşaat şirketi olan Kalelioğlu, “Gazete ilanından sonra dolandırıcılar aradı. Benden para koparmak istediler” dedi.

İŞ insanı Kalelioğlu, dolandırıcıların kendisine nasıl ulaştıklarını şöyle anlattı: “İzmir’deki arsamı satmak için gazeteye ilan verdim. Bir gün sonra Singapur’dan aradığını söyleyen bir kişi arsaya alıcı oldu. Fiyatta anlaştık. Bana eşiyle birlikte geleceğini söyledi. İnandırmak için de iki kişi adına düzenlenmiş uçak bileti bilgisi geçti. Bir-iki gün telefonla görüştük ve yazıştık. Bana samimi davranmak için Singapur’dan bir isteğim olup olmadığını bile sordu. Ancak arsa ile ilgili pek soru sormadı. Arsanın imara açık olup olmadığını ve ne kadar imar payı olduğunu bile öğrenme gereği duymadı. Bu durum benim dikkatimi çekti. Birkaç görüşmeden sonra da bu kez bana Kamboçya’da bir arkadaşı olduğunu, bu arkadaşının cüzdanı ve parasının çalındığını anlattı. Aradaki saat farkından dolayı kendisinin para gönderemediğini benden ona 500 Euro göndermemi rica etti.”

‘HAYIR DEYİNCE GERİLDİ’
“Ben de tanımadığım bir kişinin isteğiyle tanımadığım başka birine para göndermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine karşıdaki kişi biraz gerildi. Aramızdaki kontak da kesildi. Belli ki beni dolandırmak istediler. Amaçları arsa almak değil, para koparmak. Son zamanlarda dolandırıcıların sayısının arttığını duyuyoruz. Herkes dikkat etsin. Dolandırıcılar her seferinde yeni yöntemler deniyor. Anlaşılan şimdi de gazetedeki ilanlara bakıp telefon numaralarıyla kedilerine kurban arıyorlar.”

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