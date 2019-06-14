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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
14.06.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar

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Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi dört genç, görme engelli arkadaşlarının yaşadığı sorunlardan ilham alarak yüz tanıma, yaklaşan cisimlere karşı uyarı verme, para tanıma, basılı veya el yazılarını okuma, önündeki ortamı betimleme, trafik ışıklarını kullanıcıya haber verme gibi özelliklere sahip akıllı asistan üretti.

YAŞAR Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi dört genç, görme engelli arkadaşlarının yaşadığı problemlerden yola çıkarak onların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem tasarladı.
Yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak ortaya çıkan prototipte; yaya trafik ışıklarının durumunu bildirme, yüz tanıma, yaklaşan cisimlere karşı uyarı, para tanıma, basılı veya el yazısı olarak hazırlanmış yazıları okuma, önündeki ortamı betimleme gibi özellikler bulunuyor.

Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar

PROJE ÖZEL ÖDÜL ALDI
Proje, 11 üniversitenin 14 ayrı yazılım ve bilgisayar mühendisliği bölümünden 100’ü aşkın akademisyen ve binden fazla öğrencinin katıldığı 8. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisinde, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülünü de kazandı.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi Burak Oral, sınıf arkadaşları Emre Köksal, Buse Güneş, Yağız Gazibaba ile birlikte görme engelli arkadaşlarının yaşadıklarından ihlam alarak engelleri ortan kaldırmak istedi.

Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar

BUTONLAR VEYE SESLİ KOMUTLARLA KULLANILABİLİYOR
Öğretim Üyesi Dr. Korhan Karabulut danışmanlığında hazırladıkları projenin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren Burak Oral, “Ben de bedensel engelliyim. Geçen yıl görme engelli bir arkadaşımız, fotoğraflar üzerindeki yazıları okuyan bir sistem olmadığı için yaşadığı bir problem sebebiyle birimimize başvurmuştu. Ufak bir araştırma sonucunda bu tarz sorunları çözmekte yardımcı olmak için yapılan cihazların çok yüksek fiyatlara sahip olması nedeniyle ülkemizde neredeyse hiç bulunmadığını fark ettik. Emre Köksal, Buse Güneş ve Yağız Gazibaba ile görme engellilerle toplantılar yapıp para tanıma, yolda karşılaştıkları problemler gibi sorunlar yaşadıklarını öğrendik. ‘Virtual Eyes’ ismini verdiğimiz projemizin ilk fikri böyle ortaya çıktı. Kullanıcı, akıllı asistanımızın özelliklerini ister butonlar yardımıyla isterse de sesli komutlar vererek kullanabiliyor” dedi.

Arkadaşlarından ilham alıp görme engelliler için akıllı asistan yaptılar

Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Buse Güneş, Burak Oral, Emre Köksal ve Yağız Gazibaba (soldan sağa).

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