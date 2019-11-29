Arkadaşları ihbar etti, görevden alındı
Almanya’nın Paderborn kentinde görevli 45 yaşındaki bir polis memuru, aşırı sağcı örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşları’yla (Reichsbürger) bağı olduğu gerekçesiyle görevden alındı. Emniyet binasına girmesi yasaklanan polis memuru, beylik tabancası ve üniformasını da teslim etti.
DEVRİYE ekibinde görevli aşırı sağcı polisi, görev sırasında yaptığı konuşmalarda ırkçı söylemleri ve ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütü öven sözleri nedeniyle birlikte çalıştığı arkadaşlarının ihbar etti belirtildi. Polis memuru hakkında vatandaşlardan ise hiçbir şikâyetin bulunmadığı açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre KRV Emniyet Teşkilatı üyesi toplam beş polis hakkında disiplin soruşturması açıldı. Dört polisin de ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütle bağlantılarının bulunduğundan şüphe ediliyor.
SİLAH TAŞIYORLAR
Aşırı sağcı örgütün üyeleri, Federal Almanya’yı reddediyor, Almanya’nın bir imparatorluk olduğunu savunuyor ve devlet kurumlarının aldığı kararları tanımıyorlar. Vergi ödemeyi reddetmek ve mahkeme kararlarını tanımamak gibi tutumları da var. Polis, ağırlıklı olarak silah taşıyan örgüt üyelerinin evlerine son dönemlerde baskınlar düzenliyor. Örgüt üyelerinin sayısı Almanya genelinde yaklaşık 20 bin olarak tahmin ediliyor.
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