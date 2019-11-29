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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
29.11.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Arkadaşları ihbar etti, görevden alındı

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Arkadaşları ihbar etti, görevden alındı

Almanya’nın Paderborn kentinde görevli 45 yaşındaki bir polis memuru, aşırı sağcı örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşları’yla (Reichsbürger) bağı olduğu gerekçesiyle görevden alındı. Emniyet binasına girmesi yasaklanan polis memuru, beylik tabancası ve üniformasını da teslim etti.

DEVRİYE ekibinde görevli aşırı sağcı polisi, görev sırasında yaptığı konuşmalarda ırkçı söylemleri ve ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütü öven sözleri nedeniyle birlikte çalıştığı arkadaşlarının ihbar etti belirtildi. Polis memuru hakkında vatandaşlardan ise hiçbir şikâyetin bulunmadığı açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre KRV Emniyet Teşkilatı üyesi toplam beş polis hakkında disiplin soruşturması açıldı. Dört polisin de ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütle bağlantılarının bulunduğundan şüphe ediliyor.

SİLAH TAŞIYORLAR
Aşırı sağcı örgütün üyeleri, Federal Almanya’yı reddediyor, Almanya’nın bir imparatorluk olduğunu savunuyor ve devlet kurumlarının aldığı kararları tanımıyorlar. Vergi ödemeyi reddetmek ve mahkeme kararlarını tanımamak gibi tutumları da var. Polis, ağırlıklı olarak silah taşıyan örgüt üyelerinin evlerine son dönemlerde baskınlar düzenliyor. Örgüt üyelerinin sayısı Almanya genelinde yaklaşık 20 bin olarak tahmin ediliyor.

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