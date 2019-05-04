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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
04.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Arkadaşları bırakıp gitti, babam İtalya’da rehin kaldı

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Arkadaşları bırakıp gitti, babam İtalya’da rehin kaldı

Günlüğü 70 liraya Bursa’da mehteran takımında çalışan Ömer Urus, Fransa’da yapılacak gösteriye giderken yolda rahatsızlandı. Arkadaşları Urus’u İtalya’da hastaneye bırakarak yollarına devam etti. 10 gündür yoğmu bakım ünitesinde kalan Urus’un kızı, babasının takım arkadaşlarına sitem etti ve babasını Türkiye’ye getirecek maddi durumları olmadığını belirterek yardım istedi.

BURSA’NIN İznik ilçesinde yaşayan Ömer Turus, günlüğü 70 liradan İznik Mehteran Derneği takımında çalışmaya başladı. 10 gün önce de Fransa’da bir etkinlikte gösteri yapmak üzere 60 kişilik ekip ile yola çıktı. Ancak Turus, kendilerini taşıyan otobüs İtalya’ya geldiğinde rahatsızlandı. Arkadaşları, Turus’u en yakın hastaneye götürüp, bıraktı. Ardından da yollarına devam etti. Bağırsak düğümlenmesi teşhisiyle ameliyat edilen Turus halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Turus’un ailesi, konsolosluk ve bölgede bulunan Türk dernekler ile iletişime geçerek, babalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor. İtalya’ya gidecek maddi imkanları olmadığını söyleyen Turus’un kızı Hatice İnal, babasının Türkiyeye getirilebilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Arkadaşları bırakıp gitti, babam İtalya’da rehin kaldı

KENDİNİ BURSA’DA SANIYOR
Hatice İnal, “Babam İtalya’da rahatsızlanınca dernektekiler babamı hastaneye bırakıp, yollarına devam ediyorlar. Babamla, konsolosluk ve hastane yetkilileri ile ilgileniyorlar. Ancak babamın yabancı dili yok bu nedenle sağlıklı şekilde tedavisini sürdüremiyor. Konsolosluk yetkilileri bir yakınının gelmesi gerektiğini söyledi. Eşim gitmek istedi ancak yol ve pasaport masraflarının altından kalkamadık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Babamı orada rehin bırakmak istemiyorum. Babamın hafızasında sorun var. Kendini Bursa’da sanıyor ve sürekli ’gelin beni alın’ diyerek, sitem ediyor. Ne hastane masraflarını ne de yol parasını karşılayacak imkanımız var. Hastane masrafları için ‘500 bin de olabilir, 100 bin de’ denildi. Ne kadar masraf olduğuna dair bir bilgi alamıyoruz. Sorduğumuzda ’Buraya gelin’ cevabını alıyoruz” dedi.

Arkadaşları bırakıp gitti, babam İtalya’da rehin kaldı

TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM
Babasının arkadaşlarına da tepki gösteren İnal, “Dernekten ’Biz görevimize devam etmek zorundayız’ diyorlar. 60 kişi gidiyor bir kişi bile babamın yanında kalmıyor. ’Biz ilgilendik, hastaneye bıraktık’ diyorlar” dedi.
İznik Mehteran Derneği Başkanı Halil Aydın ise ailenin iddialarına “Ömer Turus İtalya’da rahatsızlandı. Otobüsteki doktorumuz, durumunun kötü olduğunu belirtti. Ambulansa haber verdik. Ambulans ve polis geldi. Hastaneye geldiğimizde bir milletvekilimize ulaştık. O da Milano Konsolosluğunu aradı. Konsolosluk görevlileri, “Hasta artık bizim himayemizde. Görevlilerimiz hastayla ilgilenecekler, siz programınıza devam edin dediler. Biz de programımıza devam ettik. Sonra Bursaya döndük” yanıtını verdi.

Arkadaşları bırakıp gitti, babam İtalya’da rehin kaldı

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