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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
04.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Arkadan bıçaklayıp kaçtılar! Barış’tan kötü haber

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Arkadan bıçaklayıp kaçtılar! Barış’tan kötü haber

İngiltere’nin başkenti Londra’da kafe işleten Türkiye kökenli Barış Küçük, soygun sırasında baldırından aldığı derin bıçak yarası sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CUMARTESİ gecesi saat 03.00 sıralarında Londra’nın kuzeyinde meydana gelen olay şöyle gelişti; Kız arkadaşını evine bırakan 33 yaşındaki Sivaslı Barış Küçük, yakın mesafedeki evine doğru yürümeye başladı. Ancak Woodberry Down Kilisesi önünde soygun amaçlı kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Küçük’ün arkasından saldıran soyguncu, bıçağı baldırına sapladı. Darbenin ana damarlardan birini kesmesi sonucu genç iş insanı kan kaybından komaya girdi. Kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi’nde bacağı kesilen Küçük, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Arkadan bıçaklayıp kaçtılar Barış’tan kötü haber

POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR
Polis tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildi. Küçük’ün cüzdanının ve cep telefonunun kayıp olduğunu açıklayan polis, olayla ilgili bilgisi olanların 101 numaralı ihbar hattını aramalarını veya kimliklerini gizli tutarak 0800 555 111 numaralı Crimestoppers’i arayarak bilgi vermelerini istedi.

Arkadan bıçaklayıp kaçtılar Barış’tan kötü haber

PIRIL PIRIL BİR GENÇTİ
Küçük’ün ölümü çevresinde derin üzüntü yarattı. Küçük’ün yaşadığı Manor Haus semtinde hizmet veren bir marketin yöneticiliğini yapan Hüseyin Çiftçi, 13 yıldır komşu olduklarını söyledi. Çiftçi, “Küçük’ün öldürülmesi bizleri çok üzdü. Çok iyi biriydi, kimseyi incitecek biri değildi, tertemiz, saygılı, işinde gücünde olan pırıl pırıl bir gençti” dedi.

Arkadan bıçaklayıp kaçtılar Barış’tan kötü haber

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