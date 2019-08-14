Arjantinli efsane hayatını kaybetti!
Arjantin'in Batı Almanya'yı yenerek kazandığı 1986 Dünya Kupası finalinde, maçın ilk golünü atan Arjantinli efsane futbolcu Jose Luis Brown, hayatını kaybetti.
"Tata" lakabıyla bilinen Arjantinli eski futbolcu Jose Luis Brown, 62 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Estudiantes, Brown'un vefatı hakkında yayınladığı açıklamada; "Daha üzgün bir gün olamazdı." ifadelerini kullandı.
BBC'de yer alan habere göre Bown, bir süredir Alzheimer ile mücadele ediyordu. Jose Luis Brown, Arjantin'in Batı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı, 1986 Dünya Kupası finalinde, maçın ilk golünü atmıştı. Brown, Arjantin Milli Takımı formasını 36 kez giydi.
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