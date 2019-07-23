Arif Taşdelen’e Üstün Hizmet Madalyası
Bavyera Eyalet Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekili Arif Taşdelen’e düzenlenen törende Başbakan Markus Söder tarafından Üstün Hizmet Madalyası takıldı.
BUGÜN Bavyera Devlet konuklarının karşılandığı sarayın Antıquarium Salonunda, Bavyera Eyalet devleti ve halkına sosyal, kültürel, bilimsel, spor alanlarında şahsi ve fahri çalışmalarıyla katkıda bulunanlara verilen ve 1957 yılında çıkarılan yasa ile yaşıyan 2000 kişiyle sınırlı olması itibariyle en değerli sayılan ‘Bavyera Üstün Hizmet Madalyaları’ seçkin davetlinin bulunduğu törende, Bakanlar Kurulu onanıyla seçilen hak sahipleri 58 kişiye Başbakan Markus Söder tarafından verildi.
BAŞKONSOLOS DA TEBRİK ETTİ
Bu yıl ödüllendirilen 58 kişi arasında Bavyera Parlamentosunda Türk kökenli (Sosyal Demokrat Parti Nürnberg) Milletvekili Arif Taşdelen, toplumlar arası ilişkilere verdiği katkı ve uyum konusundaki çalışmalarından dolayı Başbakan Söder’in elinden Berat ve Madalyasını, Parlamento Başkanı İlse Eıgner, yardımcıları Aiwanger ve Rinderspacher, Anayasa Mahkemesi Başkanı Peter Küspert, bazı bakanlar ile diğer ödül sahipleri ve seçkin davetli huuzurunda aldı.
Ödül törenine ailesiyle katılan Taşdelen’i TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ile Üstün Hizmet Madalyasını zamanın Başbakanı Horst Seehofer‘den 2013 yılında alan ilk Türk kökenli medya (Anadolu Ajansı) mensubu Orhan Tinengin, Arif Taşdelen’i tebrik edenler arasındaydı..
Yorumları Göster
Yorumları Gizle