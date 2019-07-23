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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK/ Münih
23.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Arif Taşdelen’e Üstün Hizmet Madalyası

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Arif Taşdelen’e Üstün Hizmet Madalyası

Bavyera Eyalet Parlamentosundaki Türk kökenli Milletvekili Arif Taşdelen’e düzenlenen törende Başbakan Markus Söder tarafından Üstün Hizmet Madalyası takıldı.

BUGÜN Bavyera Devlet konuklarının karşılandığı sarayın Antıquarium Salonunda, Bavyera Eyalet devleti ve halkına sosyal, kültürel, bilimsel, spor alanlarında şahsi ve fahri çalışmalarıyla katkıda bulunanlara verilen ve 1957 yılında çıkarılan yasa ile yaşıyan 2000 kişiyle sınırlı olması itibariyle en değerli sayılan ‘Bavyera Üstün Hizmet Madalyaları’ seçkin davetlinin bulunduğu törende, Bakanlar Kurulu onanıyla seçilen hak sahipleri 58 kişiye Başbakan Markus Söder tarafından verildi.

Arif Taşdelen’e Üstün Hizmet Madalyası
BAŞKONSOLOS DA TEBRİK ETTİ
Bu yıl ödüllendirilen 58 kişi arasında Bavyera Parlamentosunda Türk kökenli (Sosyal Demokrat Parti Nürnberg) Milletvekili Arif Taşdelen, toplumlar arası ilişkilere verdiği katkı ve uyum konusundaki çalışmalarından dolayı Başbakan Söder’in elinden Berat ve Madalyasını, Parlamento Başkanı İlse Eıgner, yardımcıları Aiwanger ve Rinderspacher, Anayasa Mahkemesi Başkanı Peter Küspert, bazı bakanlar ile diğer ödül sahipleri ve seçkin davetli huuzurunda aldı.
Arif Taşdelen’e Üstün Hizmet Madalyası

Ödül törenine ailesiyle katılan Taşdelen’i TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ile Üstün Hizmet Madalyasını zamanın Başbakanı Horst Seehofer‘den 2013 yılında alan ilk Türk kökenli medya (Anadolu Ajansı) mensubu Orhan Tinengin, Arif Taşdelen’i tebrik edenler arasındaydı..

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