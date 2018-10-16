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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
16.10.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

‘Arif T’ ilacı işe yaradı: İkinci kez Bavyera Meclisinde

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‘Arif T’ ilacı işe yaradı: İkinci kez Bavyera Meclisinde

Almanya siyasetinde depreme neden olan Bavyera seçimlerinde partisi SPD’nin CSU ile birlikte tarihi oy kaybına rağmen Türk aday Arif Taşdelen, ikinci kez meclise girmeyi başardı.

ALMANYA’DA sonuçları federal hükümeti ve kosalisyon partilerinin liderlerinin geleceğini de etkileyen Bavyera seçimlerinde partisi SPD’nin tarihi bir yenilgi almasına rağmen Türk kökenli siyasetçi Arif Taşdelen, ikinci kez Bavyera meclisine girmeyi başardı.
Tercihli oyların geç açıklanması nedeniyle heyecanla bekleyişini sürdüren Arif Taşdelen, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

KEFENLE DEFİN İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCAMIŞTI
Arif Taşdelen, seçim öncesi mizah dolu bir kampanya yapmış ve aşırı sağa karşı etkili olacağını iddia ettiği ‘Arif T direkt’ ilacını seçmenlerine tanıtmıştı.
Taşdelen, Mecliste SPD’nin uyum komisyonu başkanlığı yapıyordu ve Müslümanların kefenle defnedilmesi için büyük bir çapa sarf etmişti.
İlk demecini de Hürriyet’e veren Arif Taşdelen, “İnanıyorum ki Türk kökenli seçmenlerin de oylarını aldım. Ümitleri boşuna çıkarmayacağım. Parlamento da bilhassa, ırkçılığa ve Müslüman düşmanlığına karşı mücadele edeceğim” dedi.

‘Arif T’ ilacı işe yaradı: İkinci kez Bavyera Meclisinde

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