‘Arif T’ ilacı işe yaradı: İkinci kez Bavyera Meclisinde
Almanya siyasetinde depreme neden olan Bavyera seçimlerinde partisi SPD’nin CSU ile birlikte tarihi oy kaybına rağmen Türk aday Arif Taşdelen, ikinci kez meclise girmeyi başardı.
ALMANYA’DA sonuçları federal hükümeti ve kosalisyon partilerinin liderlerinin geleceğini de etkileyen Bavyera seçimlerinde partisi SPD’nin tarihi bir yenilgi almasına rağmen Türk kökenli siyasetçi Arif Taşdelen, ikinci kez Bavyera meclisine girmeyi başardı.
Tercihli oyların geç açıklanması nedeniyle heyecanla bekleyişini sürdüren Arif Taşdelen, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı.
KEFENLE DEFİN İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCAMIŞTI
Arif Taşdelen, seçim öncesi mizah dolu bir kampanya yapmış ve aşırı sağa karşı etkili olacağını iddia ettiği ‘Arif T direkt’ ilacını seçmenlerine tanıtmıştı.
Taşdelen, Mecliste SPD’nin uyum komisyonu başkanlığı yapıyordu ve Müslümanların kefenle defnedilmesi için büyük bir çapa sarf etmişti.
İlk demecini de Hürriyet’e veren Arif Taşdelen, “İnanıyorum ki Türk kökenli seçmenlerin de oylarını aldım. Ümitleri boşuna çıkarmayacağım. Parlamento da bilhassa, ırkçılığa ve Müslüman düşmanlığına karşı mücadele edeceğim” dedi.
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