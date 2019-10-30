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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Temel ELCİVAN, DHA
30.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

‘Aramızda olmanıza önem veririz ama...’

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‘Aramızda olmanıza önem veririz ama...’

Barış Pınarı harekâtını ‘sınır ihlali’ olarak değerlendiren Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen’e cevabı Essen Başkonsolosu Şener Cebeci verdi: “Özel günlerimizde aramızda olmasını önemseriz. Dostlarımızın telkinlerine ve yorumlarına da önem veririz. Buradaki tek şart, karşılıklı saygı ve aynı göz hizasında olması kaydıyla.”

TÜRKİYE’nin Essen Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Hotel Bredeney’de gerçekleştirildi. Aralarında Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen, Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Petermann, SDP Dortmund Eyalet milletvekili Volkan Baran, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz’ın da yer aldığı yaklaşık beş yüz davetlinin katıldığı resepsiyon, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyonda konuşan Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen’in Barış Pınarı harekâtıyla ilgili sözleri, kutlamaya gölge düşürdü. Konuşmasına, kendisine yapılan davet için teşekkür eden Kufen, harekâtı, sınır ihlali ve uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi. Suriye’deki gelişmelerden Essen’in de etkilendiğini söyleyen Kufe’ye cevabı, ev sahibi ve son konuşmacı olarak kürsüye gelen Essen Başkonsolosu Şener Cebeci verdi:

‘Aramızda olmanıza önem veririz ama...’

‘BARIŞ PINARI’NIN ÜÇ HEDEFİ VAR’
“Şimdi burada konuşmamın dışına çıkarak, Suriye operasyonuyla ilgili Sayın Kufen’in ifadelerine cevaben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Değerli misafirler, biz tabii dostlarımızın bu gibi özel günlerimizde aramızda olmasını önemseriz. Dostlarımızın telkinlerine ve yorumlarına da önem veririz. Buradaki tek şart, karşılıklı saygı ve aynı göz hizasında olması kaydıyla. Barış Pınarı harekâtının üç temel hedefi var. Birincisi; Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’nin güvenliğine yönelik terör saldırılarını ve sızmalarını, bertaraf etmek. İkincisi; Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış olan ve PKK’nın isim değiştirmiş hali olan, Suriye’deki temsilcisi olan bir terör odağının oradaki halka yaptığı eziyeti, işkenceleri sonlandırmaktır.”

‘Aramızda olmanıza önem veririz ama...’

‘TÜRKİYE’NİN HAKKINI YEMESİNLER’
“Üçüncüsü; şu anda ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli vatandaşları misafir ediyoruz. Bu insanlar kendi arzularıyla Türkiye’ye gelmediler. Bu insanların büyük bir kısmı, ülkemizin operasyon yaptığı bölgeden zorla çıkarılmış insanlar. İçlerinde, özellikle Alman dostlarımıza söylüyorum, dikkatli dinlesinler, 350 bin Kürt vatandaşı var. ‘Madem Türkiye Kürtleri hedef alıyor, niye 350 bin Kürt Türkiye’ye geldi?’ diye sormak lazım. Demek ki bu insanlar Türkiye’yi güvenilir bir liman olarak gördüler. Bizim aramızda geleneksel bir dostluk ilişkisi var. Ama lütfen kara propagandaya bakıp, bu konularda Türkiye’nin hakkını yemesinler. Türkiye son derece haklı bir mücadele yürütmektedir ve dostlarından tek istediği, bu konuda Türkiye’nin durumunu anlamaya çalışmaları ve empati yapmalarıdır.”

‘Aramızda olmanıza önem veririz ama...’

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