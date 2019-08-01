Araçta sıkışan gurbetçileri itfaiye çıkardı
Fransa’da yaşayan ve tatil için Türkiye’ye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Esenboğa Protokol Yolu’nda bariyerlere çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı.
ESENBOĞA Protokol Yolu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndan Ulus istikametine giden Sefer Taş’ın kullandığı 114 K 326 plakalı otomobil, Keçiören Solfasol yolu ayrımında bariyerlere ve yön levhası direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yola savrulan otomobil devrilerek ters döndü.
Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Sefer Taş ile eşi Sultan Taş itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Çift, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Esenboğa Protokol Yolu’nun Keçiören Solfasol yol ayrımı bir saat süreyle ulaşıma kapandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle