Aracında 2 milyon Euro’luk uyuşturucu çıkan Hollandalı atlete 8.5 yıl!
Hollanda basını, 2016 Rio Olimpiyatları’nda yarışan 27 yaşındaki Madiea Ghafoor’un, Almanya’da çıktığı mahkemede 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.
HOLLANDA basınında yer alan haberde, Ghafoor’un avukatı Norman Werner’in mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin arabasında bulunan maddeleri doping zannettiğini söylediği ifade edildi. Avukat Werner’in, Ghafoor’un Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda doping kullanabilmek için bir örgütle anlaşarak Almanya’ya doping kaçakçılığı yaptığını ifade ettiği kaydedildi.
SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI
Savcının ve hakimin, avukatın savunmasını inandırıcı bulmadığı ve Ghafoor’u arabasında çok sayıda uyuşturucu bulunduğunu bilmesi gereken bir kurye olarak gördüğü bilgisi paylaşıldı. Hollanda Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise avukatın ‘doping’ savunmasına şaşırıldığı ve bunun doğruluğuyla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.
ALMAN POLİSİ GÖZALTINA ALMIŞTI
18 Haziran’da Ghafoor’un arabasında, Hollanda-Almanya sınırına yakın Elten kentinde gümrük memurları tarafından yapılan aramada 2 milyon Euro değerinde çok sayıda uyuşturucunun yanı sıra 12 bin Euro para ve 3 kilo ketamin bulunmuştu. Ghafoor bunun üzerine Alman polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Hollanda’da 100 ve 400 metrede şampiyonlukları bulunan Ghafoor, 2016 Rio Olimpiyatları’nda da kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında Hollanda Milli Takımı’nda yer almıştı.
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