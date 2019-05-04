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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: dpa
04.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Aracına kum saati takana park yeri bedava

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Aracına kum saati takana park yeri bedava

Almanya’nın Cloppenburg kasabasında araçlarına belediyeden aldıkları kum saatini takanlar, 15 dakika ücretsiz park hakkına sahip olacak.

ALMANYA’nın kuzeybatısındaki Cloppenburg kasabasında, araçlarını kısa süreli park etmek isteyen şoförler için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı kasabanın belediyesi artık araçlarına kum saati takan şoförlere 15 dakika ücretsiz park hakkı tanıyor.
Belediye, bu uygulamayla özellikle kasaba merkezinde kısa sürede halledebilecekleri bir iş için park yeri arayan araç sahiplerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Cloppenburg Belediyesi, uygulamanın, kasabanın her yerinde geçerli olduğunu açıkladı.
Belediye, 3 Mayıs 2019 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamada kullanılan kum saatlerini 3 Euro’ya satıyor. Araç sahipleri, şoför tarafındaki cama vantuzla iliştirilen kum saatinin kırılması hâlinde, yenisini ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Aracına kum saati takana park yeri bedava

ÖĞLEYE KADAR 300 KUM SAATİ SATTI
Cloppenburg Belediyesi, öğle saatlerine kadar yaklaşık 300 kum saati satıldığını duyurdu. On beş dakika geçtikten sonra kum saatini ters çevirerek yetkilileri aldatmaya çalışan araç sahiplerinin, standart park cezasına çarptırılacağı açıklandı.
Kum saatiyle park uygulaması, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Volkach kasabasında 2016 yılından bu yana uygulanıyor. Baden-Württemberg eyaletinin Kirchheim unter Teck kasabasındaysa daha da önce uygulanmaya başlanmıştı.

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