Arabistanlı Lawrence da kullanmıştı! 33 sterline aldı, 161 bin sterline sattı
Birleşik Krallık’ta yaşayan Jean Knight, 55 yıl önce 33 sterline ikinci el motosikletini, 161 bin sterline sattı. Brough Superior SS100 model motosikleti, ünlü casus Arabistanlı Lawrence da kullanmıştı.
JEAN Knight, 1963 yılında Londra’da öğretmenlik yaparken 33 sterlin ödeyerek 1933 model Brough Superior SS100 model motosikleti satın aldı. Bir süre kullandığı motosikleti çocuğu doğunca bıraktı.
DÖNEMİNİN EN HIZLISI
Knight, 55 yıl sonra ikinci el motosikletini tam 161 bin sterline sattı. Mühendis George Brough tarafından tasarlanarak üretilen SS100’ler, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen ilk motosiklet olarak tarihe geçerken, aynı zamanda ünlü Birleşik Krallık casusu Arabistanlı Lawrence’ın da kullandığı motosiklet olarak biliniyor.
1924-1940 yılları arasında üretilen modelden günümüze sadece 200 adedinin kullanılabilir halde ulaştığı tahmin ediliyor.
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