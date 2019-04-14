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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / ARŞİV
14.04.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

AP’ye 3 kilometre uzaklıkta ve Avrupa’nın en büyüğü!

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AP’ye 3 kilometre uzaklıkta ve Avrupa’nın en büyüğü!

Avrupa’nın en büyük külliye ve camisi olacak Eyüp Sultan Külliyesi’nin yapımı sürüyor. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından Fransa’nın Strasburg kentinde inşa edilen cami hizmete açıldığında 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

EYÜP Sultan Külliyesi Başkanı Sebahattin Aydemir, cami ve külliyenin Avrupa Parlamentosu’na, İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Avrupa Konseyi’ne üç kilometre, Avrupa’nın en büyük katedraline ise iki kilometre mesafede olduğunu söyledi.

AP’ye 3 kilometre uzaklıkta ve Avrupa’nın en büyüğü

VATANDAŞLARIN YARDIMINI BEKLİYORUZ
Aydemir, Eyüp Sultan Külliyesi, Avrupa’nın ve Balkanların en büyük camisi olacak, vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz dedi. Aydemir, sözlerine, “Strasburg Belediye Başkanı, burada Yahudilerin en büyük havrasi var. Neden bir cami olmasın?” diyerek caminin yapımı için müsaadesini verdi. Böyle bir müsaadeyi Avrupa’da hiçbir şehir, hiçbir belediye başkanı vermez. Allah iman versin, bizim gayretlerimizle onun da bir sözüyle bu iş oldu. İnşallah bitiririz” diyerek devam etti.

AP’ye 3 kilometre uzaklıkta ve Avrupa’nın en büyüğü

30 MİLYON EURO’YA MAL OLACAK
Cami arsasını üç etapta aldıklarını, toplamda 14.5 dönüm arsa üzerine külliyeyi inşa edeceklerini ifade eden Aydemir, bu alanda özel kolej, ilkokul ve ana sınıfı gibi okulların yer alıp, külliyenin doğumdan ölüme hizmet vereceğini söyledi. Başkan Aydemir, Strazburg Eyüp Sultan Külliyesi yanında bulunan 700 araçlık park alanının yarısının Strasburg Belediyesi tarafından tahsis edildiğini, külliye inşasının ise yaklaşık 30 milyon EURO’ya mal olmasını beklediklerini kaydetti.

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