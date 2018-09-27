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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar arşiv
27.09.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

AP’de tanıtıldı: İslamofobiye karşı atılacak 10 adım

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AP’de tanıtıldı: İslamofobiye karşı atılacak 10 adım

Fransa, Almanya, Belçika, Çekya, Macaristan, Portekiz, Yunanistan ve İngiltere’den uzmanların oluşturduğu İslamofobiyle Mücadele Takımı’nın (CIK) hazırladığı ‘İslamofobiyle mücadelede karşı söylem geliştirme’ projesi, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) tanıtıldı.

AB Komisyonu tarafından fonlanan iki yıllık proje, akademi ve akademi dışı uzmanları bir araya getirdi. Tanıtımda konuşan uzmanlar, AB’nin siyaset yapıcılarına ve üye devletlere İslamofobiyle mücadelede daha aktif politika yürütmeleri ve yasal zemini güçlendirmeleri çağrısında bulundu. 
Proje ekibinin hazırladığı raporun bulgularında, İslamofobinin Müslümanların günlük yaşamını ciddi biçimde etkilediğinin altı çizilerek şöyle denildi: 
“İslamofobinin Müslümanların günlük hayatına etkisi, iş hayatından okula kadar yapılan ayrımcılık olarak kendini gösteriyor. Ayrıca, camilere ya da insanlara fiziksel saldırılar, hakaret, tehdit, ya da kamusal alanda doğrudan sözlü ve fiziksel şiddete sıkça rastlanıyor. Bazı saldırılar, eski klişelerden kaynaklanıyor. Diğerleri de yeni düşüncelerden. Saldırıların nedenleri arasında siyasetçiler tarafından oluşturulan politikalar ve Müslümanların medyada yansıtılma biçimi başta geliyor.”

AP’de tanıtıldı: İslamofobiye karşı atılacak 10 adım

CIK’IN TAVSİYELERİ
Proje üyeleri toplantı sonunda İslamofobiyle mücadeleye karşı söylem geliştirmek için ‘10 adım’ tavsiyesinde bulundu. Buna göre, ‘İslam tehdidi’ kavramıyla mücadele edilmesi ve net biçimde tanımlanması gerektiği birinci madde olarak gösterildi. Diğer maddeler ise şu şekilde sıralandı:
“Dışlayıcı ve ayrıştırıcı devlet projeleriyle mücadele etmek, kültürel ve etnik gruplara yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek, çoğulculuğu teşvik etmek, cinsiyetçilikle savaşmak, kapsayıcı gelecek inşa etmek, kurumsal İslamofobiye karşı çıkmak, ayrıştırıcı söylemle mücadele etmek, Müslümanlara yaşam alanı açılması ve Müslümanların seçimle göreve gelerek daha çok temsil edilmesi.”

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