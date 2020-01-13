Apartmanın duvarına çelik pisuvar yaptılar... Önüne gelen...

KREUZBERG semtinin en kalabalık sokağı Adalbert Sokağı’ndaki bir apartmanın duvarına monte edilen pisuvar sokakta ilginç görüntüye yol açtı. Apartmanın altında kafeterya işleten Ercan Yaşaroğlu ve diğer kiracılar ise hem çok şaşkın hem de uygulamaya tepkili.

Yaşaroğlu “Bu köşeye önüne gelen tuvaletini yapıyor. Apartman yönetimi gelip bu pisuvarı taktı. Kırılmasın diye de çelikten yapılmışını tercih etti. Dünyada böyle bir uygulama var mı bilmiyorum. Berlin’de bu uygulama bizi hem çok şaşırttı hem de rahatsız etti. Eski yönetimin taktığı pisuvar nedeniyle bazen burada kuyruk bile oluşuyor. Oysa bu sokağın üstünde çok sayıda restoran, kafeterya ve dükkan var. Hepsinin de tuvaleti herkese açık. Ama insanlar bu köşeye gelip tuvaletini yapıyor. Pisuvarın varlığı da teşvik ediyor” dedi.